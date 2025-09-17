PUBLICIDAD

consumo problematico
Freestyle
violencia de género
Ley de Financiamiento Universitario
Intoxicación con agua
Día del Profesor
Gustavo Sáenz
Hablemos de lo que viene
Diputados
+5493874749361
Investigan dos muertes en Orán

Hallazgo macabro en Orán: encuentran los cuerpos sin identificar de una joven y un hombre en un descampado

El hecho ocurrió anoche en un sector de malezas donde funcionaba la ex cancha de Huachana, al final de la calle Córdoba. La mujer, de 22 años, fue reconocida por su familia. El hombre permanece como "NN" y la Fiscalía Penal ya investiga las causas del deceso.
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 09:27
Un hombre y una mujer fueron halladas muertas en un descampado en Orán.
Una fuerte conmoción sacude a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán tras el hallazgo de dos personas sin vida en un descampado de la zona sur. El episodio se registró alrededor de las 21 horas del martes, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de los cuerpos en un sector de malezas donde antiguamente funcionaba la cancha de Huachana, al final de la calle Córdoba.

Al llegar al lugar, efectivos del Distrito de Prevención N°2 de la Policía y personal del Samec constataron que se trataba de una joven mujer y un hombre ya sin signos vitales. La escena fue rápidamente cercada para preservar las pruebas, mientras que la Brigada de Investigaciones y la Fiscalía Penal iniciaron los primeros procedimientos.

El comisario Alfredo Santos, a cargo del operativo, confirmó que la joven víctima era mujer de 22 años, identificada por sus familiares gracias a las prendas y tatuajes. Sobre el hombre, en cambio, todavía no se tiene información precisa y permanece como "NN" (25 años apróximadamente), por lo que se continúan las tareas para establecer su identidad. Ambos estaban en situación de calle y tenían problemas de adicción a estupefacientes, según se pudo conocer. 

La fiscal penal Dra. Filtrín dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad, los peritajes de la escena y la autopsia de ambos cuerpos para determinar las causas de muerte. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en que se produjo el deceso de las dos personas y si existió participación de terceros.

Vecinos de la zona aseguraron que se trata de un sector poco iluminado y con abundante vegetación, utilizado como paso peatonal. Las autoridades pidieron a la población aportar cualquier dato que pueda colaborar con la investigación. 

 

 

Temas de la nota

