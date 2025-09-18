Revés judicial para Emiliano Estrada

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta se pronunció a favor del pedido de desafuero del diputado nacional Emiliano Estrada, investigado por supuesto peculado de servicio y abuso de autoridad. La resolución se tomó este miércoles, tras una audiencia de más de dos horas en la que los jueces Santiago French, Ernesto Solá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas rechazaron una nueva impugnación y confirmaron la medida dispuesta en junio pasado por la jueza federal de Garantías N° 2, Mariela Giménez.

El trámite de desafuero había sido impulsado luego de que Estrada no se presentara a la audiencia de imputación convocada por el fiscal general Carlos Amad, quien busca formalizar la investigación penal. La causa tuvo origen en noviembre del año pasado en la Justicia provincial, en el marco de una investigación por intimidación pública en la que ya fueron condenados dos asesores del legislador.

Posteriormente, al aparecer evidencias sobre una posible participación del diputado, el expediente pasó al fuero federal. En febrero, la jueza Giménez declaró la competencia de la Justicia Federal de Salta y dejó el caso en manos del fiscal Amad, quien avanzó con la imputación por peculado de servicio y abuso de autoridad, dejando de lado la acusación inicial por intimidación pública.

Con la resolución de la Cámara Federal, el trámite de desafuero vuelve a ponerse en marcha y será el Congreso de la Nación el que deberá definir si el legislador salteño mantiene sus fueros o queda expuesto al avance pleno del proceso judicial.

La defensa lleva el caso a Casación

Jorge Ovejero, defensor del diputado Emiliano Estrada, aseguró que pese a la resultado de la resolución, la audiencia de ayer en la Cámara Federal de Apelaciones de Salta dejó señales positivas para la estrategia de la defensa.

"Si bien nos rechazaron el recurso, en la audiencia nos fue muy bien", afirmó Ovejero. Explicó que los jueces deliberaron durante más de una hora antes de dictar la resolución y que incluso reconocieron la dificultad de refutar los planteos de la defensa.

El letrado adelantó que harán una presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal, esta vez con el fondo de la cuestión ya planteado. "Recién ahora logramos que un tribunal de alzada escuche de manera completa nuestras objeciones al desafuero. Estamos convencidos de que en un mediano o largo plazo nos van a dar la razón", sostuvo.