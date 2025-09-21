¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

21 de Septiembre, Salta, Argentina
Incendio en Orán
Masacre del 24 y 25 de septiembre
Especial
Viento Zonda
FMI
Estado palestino
Eros Ramazzotti
Conan
Especial
Central Norte
Espectáculos

VIDEO. Eros Ramazzotti intentó besar a Evangelina Anderson y ella lo rechazó

Mientras posaban para una foto, el cantante intentó besarla y la modelo lo esquivó.
Domingo, 21 de septiembre de 2025 15:28
Un video que se viralizó en las últimas horas muestra un momento polémico e incómodo entre la modelo Evangelina Anderson y el cantante italiano Eros Ramazzotti. En las imágenes, grabadas en Milán, se ve cómo el artista intenta besar en la boca a la modelo y ella lo rechaza, esquivándolo con un rápido movimiento de cabeza.

El encuentro se produjo durante la Semana de la Moda de Milán, donde Anderson se encontraba de viaje con un grupo de amigas, entre ellas Majo Martino y Milca Gili, quien fue la encargada de grabar y publicar el video con la frase "Alguien se enamoró…". Según supo Noticias Argentinas, la reacción de Anderson fue inmediata y clara, evitando el avance del cantante mientras posaban juntos para una foto.

 

 

