Lucha antidrogas
Boxeo
Aniversario del club San Martín
Comercio internacional
comercio internacional con China
Copa Argentina
Cañeros de Bolivia
Accidente fatal
Cultura
Ley de Glaciares
Nacionales

Ley de Glaciares: activistas saltaron la reja del Congreso y hay detenidos

Saltaron la reja del Palacio Legislativo y se sentaron en las escalinatas.
Jueves, 26 de febrero de 2026 07:37
Hay varios detenidos en el ingreso al Congreso luego de que activistas saltaran la reja del Palacio Legislativo y se sentaran en las escalinatas en protesta por la modificación de la Ley de Glaciares.

La protesta por parte de los activistas de Greenpeace se da en el marco del debate que hoy se realiza en el Senado donde se va a votar la modificación de Ley de Glaciares.

Se supo que el Gobierno redefinirá la protección del ambiente periglacial para atraer proyectos vinculados a la megaminiería e hidrocarburos. A su vez, La Libertad Avanza (LLA) pretenderá modificar artículos claves que resguardan la importancia hídrica para brindarle mayor potestad a las provincias sobre sus propios recursos.

 

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

