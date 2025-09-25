Flow presenta el documental "Barreda, el odontólogo femicida"

El documental reproduce en detalle, a través de distintas entrevistas, dramatizaciones ficcionadas, archivo inédito e inteligencia artificial cómo fue el cuádruple crimen del odontólogo Ricardo Barreda.

Flow, el servicio de TV en vivo y streaming de Telecom Argentina, presenta en exclusiva para Latinoamérica ‘Barrera, el odontólogo femicida’, la docuficción que cuenta la historia del múltiple femicida Ricardo Barreda, estará disponible para disfrutar en Flow a partir del jueves 25 de septiembre.



Una producción de Zeppelin Studios está compuesta por 2 episodios que reproduce en detalle, a través de distintas entrevistas, dramatizaciones ficcionadas, archivo inédito e inteligencia artificial cómo fue el cuádruple crimen de Ricardo Barreda.



El reparto está conformado por periodistas que abordaron el caso, Rodolfo Palacios, autor del libro "CONCHITA, Ricardo Barreda, el hombre que no amaba a las mujeres"; Mariana Carbajal -periodista e impulsora del movimiento Ni Una Menos-; Mauro Szeta -periodista especializado en sucesos policiales-. También, formaron parte amigos y especialistas como el Subcomisario y el perito y juez que intervinieron.



El relato se centra en cómo, de la noche a la mañana, el odontólogo se convirtió en un cuádruple femicida, y despertó tanto horror como idolatría en una sociedad marcada por el machismo.

Sinopsis

El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda, un prestigioso odontólogo de La Plata, asesina a su esposa, su suegra y sus dos hijas en un cuádruple femicidio que estremece al país. Este documental explora a fondo cómo era la aparente vida normal en familia; en qué momento se produce el cortocircuito que lo lleva a convertirse en el mayor femicida múltiple de la Argentina; el paso a paso del día del crimen; las contradicciones de un juicio oral y público que divide opiniones; y el contexto sociocultural de los años 90, una época que naturaliza la violencia de género y convierte a Barreda en un ícono popular.

A través de testimonios, dramatizaciones y material de archivo, se revela cómo parte de la sociedad banaliza la tragedia, invisibilizando a las víctimas y celebrando al victimario. Más de 30 años después, este caso sigue resonando como un llamado urgente a reflexionar sobre la cultura machista y la persistente violencia de género, amplificada con discursos de odio en las nuevas tecnologías de comunicación.



“Barreda, el odontólogo femicida” se suma al catálogo de Flow como parte de una estrategia de diversificación que ofrece a los clientes una amplia propuesta de títulos de calidad, que van desde series, películas, documentales, coproducciones, deportes, música y mucho más, junto con las OTT de entretenimiento más demandadas por los usuarios.

