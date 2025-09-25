Dolor y polémica en el juicio por Jimena Salas: su madre pidió liberar a los hermanos Saavedra

Por primera vez desde el inicio del debate oral, Cristina García, madre de Jimena Salas, habló con la prensa y dejó declaraciones que sacudieron la sala de audiencias. Tras brindar su testimonio en el juicio por el femicidio ocurrido en Vaqueros en 2017, lanzó un pedido contundente: “Quiero que dejen libres a los hermanos Saavedra. No creo que sean culpables, esto se trata de algo más extraño. No se puede juzgar a un muerto”, afirmó en referencia a Javier Chino Saavedra, hallado sin vida en la Alcaidía apenas un día antes del inicio del debate.

García, visiblemente conmovida, comenzó la entrevista con una frase desgarradora: “Yo morí hace 8 años, 8 meses y 28 días”, aludiendo al tiempo transcurrido desde el asesinato de su hija. “El único problema es que vamos a seguir sin saber quién mató a Jimena. Siempre volvemos al principio”, agregó, cuestionando la investigación y poniendo en duda que el juicio aporte certezas para la familia.

La madre de la víctima también descartó la hipótesis del robo como móvil del crimen. “Nadie entra a robar y mata a alguien de más de 30 puñaladas”, sostuvo, remarcando que el caso arrastra “más interrogantes que respuestas”. Además, criticó con dureza al sistema judicial: “La justicia no existe. Mi hija está muerta y nadie la va a volver a ver vivir”.

Con tono firme, insistió en que Javier Saavedra no estaba vinculado al asesinato. “Era un joven de 20 años, no tiene lógica”, expresó, apuntando a irregularidades en la investigación y a la necesidad de buscar a “el verdadero autor” del crimen.

Las palabras de Cristina García marcaron un momento de alta tensión en la audiencia. Su testimonio llegó en la misma jornada en que declaró la madre de los imputados y otros testigos, y cuando se incorporan nuevas pruebas al proceso judicial, que sigue bajo la mirada atenta de la opinión pública.

Para la familia Salas, los hermanos Saavedra no son responsables del brutal femicidio, y el verdadero autor sigue sin ser identificado. La causa, que lleva más de ocho años sin condena firme, continúa sumando capítulos de dolor e incertidumbre.

