Mauro Zárate suena como refuerzo en Sportivo Pocitos

Sportivo Pocitos lo quiere a Mauro Zárate en sus filas para reforzar al plantel que intervendrá en el próximo torneo Regional Federal Amateur, que se iniciará el 19 de octubre.

El ex jugador de Boca Juniors, Vélez Sarsfield y Lazio de Italia viene realizando las primeras conversaciones con el presidente del club de Salvador Mazza, Gabriel Jaramillo, para llegar a un acuerdo definitivo y con el fin de que sea presentado como la flamante incorporación y que sin duda alguna sacudirá el mercado de pases en la cuarta categoría del fútbol argentino.

Pocitos ya tuvo en sus filas a un jugador de renombre como Pablo Mouche, en ediciones pasadas del torneo que organiza el Consejo Federal y no deja de sorprender ahora con un posible fichaje de un jugador de la talla de Mauro Zárate.

Zárate, con 38 años, ya dejó el fútbol profesional luego de su paso por Danubio. Pero, llegaría a Pocitos para aportar experiencia, jerarquía y generar una mayor expectativa en el Norte salteño. Y como atractivo llama la atención de que un jugador de tamaña envergadura vista los colores de un club que busca insertarse en los primeros planos de un deporte tan popular.

Sportivo Pocitos se consagró campeón de la Liga Departamental de General San Martín, en las ediciones 2023 y 2024, y para la participación en el Regional la gestión de los dirigentes es pegar ese salto de calidad y consolidarse como uno de los equipos con serías aspiraciones.

Aún queda anunciar oficialmente el fichaje de Zárate, pero las negociaciones se encuentran encaminadas.