15°
30 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Triple crímen de Florencio Varela
Billeteras virtuales
Mundial Sub 20
Espectáculos

Jorge Rial podría volver a conducir Gran Hermano: las condiciones

Alejandro Fantino le preguntó al periodista sobre su experiencia conduciendo el reality de Telefe.
Martes, 30 de septiembre de 2025 22:19
Santiago del Moro anunció detalles exclusivos y la fecha de estreno de Gran Hermano: edición dorada durante la emisión de los Martín Fierro 2025. Sin embargo, el conductor omitió confirmar si él estará frente al reality, por lo que comenzó a circular el rumor de que volvería uno de los icónicos conductores del ciclo. 

En medio del streaming Carnaval, Alejandro Fantino picanteó a Jorge Rial con la idea de que volvería a ser una de las figuras de Telefe: “¿Volvés a conducir Gran Hermano?”, lanzó sin filtros. 

Rial reaccionó con sorpresa ante la pregunta, y sin negar ni confirmar, recordó su vínculo con el canal: “Hicimos la primera edición, 50 puntos. Había firmado una sola edición. A los tres días, me dijeron que firmara por más ediciones. Yo ganaba 20 y les pedí 50. Me dijeron que sí".

Y agregó con arrepentimiento: "Fui un pelotudo, les tenía que haber pedido 100”.

“¿Y ahora cuánto pediste?”, preguntó Viviana Canosa.

Nuevamente, Rial omitió contestarle a los presentes en la mesa.

