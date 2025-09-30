Las controvertidas fotos de Wanda Nara: de la cama sin ropa, a volver a publicar a sus hijas

Las polémicas de Wanda Nara y los conflictos que rodearon a los premios Martín Fierro a lo mejor de la televisión se unieron en un sólo posteo en donde la mediática pasó de publicar fotografías de sus hijas con total ternura, a mostrarse en la cama con el galardón, tapada únicamente por el acolchado.

A pesar de no haber ganado como conductora -estatuilla que levantó Susana Giménez en una terna de seis-, la mediática no dejó pasar la oportunidad de celebrar, primero con una postal junto a su primogénita menor, Isabella Icardi, que sostuvo el trofeo mientras desayunaban un café, y luego Francesca Icardi lució un vestido negro de princesa.

Si bien, las pequeñas se pueden ver con un emoticón que tapa parcialmente su rostro, a Nara no le importó, una vez más, la prohibición de mostrar a las menores en cámara, aunque esto ya sea un hecho reiterativo.

Por último, Wanda se sentó en la gran cama de dos plazas del Hotel Hilton, sin ropa, con el cabello mojado y tapada por un acolchado blanco, se fotografió junto a la estatuilla como su compañero de dormitorio. Junto a la postal redactó un extenso agradecimiento.

“Gracias Telefe por darme los formatos más hermosos y confiar en mí, gracias a ustedes por permitirme entrar a sus casas todas las noches. Gracias a mis hijos que hacen el sacrificio cuando mamá pasa muchas horas fuera de casa o en un estudio de grabación, son felices y orgullosos solo sabiendo que mamá cumple sus sueños”, señaló la conductora.