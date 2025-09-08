Cómo es “Payaso”, la nueva canción de Lali Espósito, ¿dedicada a Javier Milei?

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Lali Espósito presentó su nuevo tema titulado “Payaso”, durante su show en el Estadio de Vélez Sarsfield, justo en la previa de las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires.

Este tema forma parte de su nuevo trabajo y marca el cierro del álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

Si bien no es tan explícita como “Fanático”, que en su videoclip deja muy en claro que se lo dedica al presidente Javier Milei, hace algunas referencias que hacen creer que también se la estaría dedicando.

En una de las estrofas habla de un “león”, el animal elegido como símbolo por Javier Milei. “Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”, asegura.

Al presentarlo, Lali dijo que lo escribió hace dos años, antes que el tema “Fanático”. En el videoclip no muestra a alguien similar a Milei, sino que aparece un payaso sin pelo y con gesto triste.

La letra de “Payaso”:

Ay, perdoname, te pisé, no te vi

Estoy ocupada, tengo cosas que hacer

Hablás muy rápido, no sé, no entendí

Estás muy alterado y no te hace bien.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

El truco ese que hiciste yo ya lo vi

Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer?

Te dije que eras bueno ¡uy!, te mentí

Me estás vendiendo humo y se puede ver.

Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas

Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas.

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Y aunque tu sueño es actuar

Te queda grande el disfraz.

Sos un payaso, ¡yeah!

Oh, yeah, ¡oh!

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!

Vas a tener que bailar

Hoy sos el show principal

Te queda grande el disfraz

¡Payaso!