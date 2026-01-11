Nueva serie nórdica en Netflix con una trama de crímenes

Enero es un mes clave para los servicios de streaming. Netflix lo sabe y apenas unos días después de despedir una de sus franquicias más exitosas como "Stranger Things", entre los estrenos eligió sumar a su catálogo una miniserie que rápidamente fue aceptada por el público. Y no es una más, sino un noir nórdico ambientado en Suecia, donde el crimen expone familia, tierra y poder: "La tierra del pecado".

Peter Grönlund opta por una puesta en escena austera, con encuadres que priorizan espacios abiertos y tiempos muertos. El thriller se construye menos desde la acción que desde la fricción entre personajes. El paisaje agrícola acompaña esa lógica de desgaste y encierro.

De qué trata

La historia se desarrolló en Bjäre, una región rural de Suecia que funciona como mucho más que un simple escenario. Allí, tras la desaparición de un adolescente, una detective con vínculos personales con el caso se une a la investigación que revela lealtades feroces y viejas disputas familiares.

La inspectora Dani es una profesional experimentada, pero atravesada por conflictos personales. Ella no es retratada como una heroína infalible, sino como alguien que carga con dudas, cansancio y una mirada crítica sobre su propio trabajo.

La acompaña un joven agente sin experiencia, un contrapunto que suele funcionar bien en este tipo de productos. La dinámica entre ambos se convierte en uno de los ejes narrativos de la serie: Dani aporta conocimiento y desconfianza, y su compañero la mirada poco contaminada por los horrores.

Quiénes actúan

En la serie actúan Krista Kosonen, como la detective Dani. La actriz es conocida por producciones como "Blade Runner 2049", "Kätilö", "Miami", "Big Significant Things", entre otras.

Junto a ellas aparecen Mohammed Nour Oklah, como su compañero Malik; Peter Gantman es el patriarca Elis; y Lisa Lindgren es otra de las figuras que se lucen en este thriller sueco.

Cuántos capítulos tiene

"La tierra del pecado" cuenta con una sola temporada y cinco episodios. En un contexto donde muchas ficciones se estiran innecesariamente, en este caso cada capítulo posee un peso específico dentro del relato general y no hay subtramas superfluas.

La duración limitada permitió mantener la intensidad y cerrar la historia sin dejar cabos sueltos.

Claves de su éxito

Clásica estética nordic noir con climas grises, un tono oscuro y una ambientación que enfatiza un mundo frágil y violento.

La trama va más allá de una investigación policial convencional, profundizando en una disputa familiar que se desata tras la muerte de un adolescente.

Presenta figuras humanas al límite, explorando sus miedos, lealtades y la psicología que los impulsa, con una detective muy involucrada. Aborda temas universales como el amor, la violencia, la culpa y la redención.