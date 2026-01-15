Arranca el sexto ciclo de Música Bajo las Estrellas

Hoy, desde las 21, arranca el 6ª ciclo de Música Bajo las Estrellas, en el Paseo de los Poetas. El Grupo Niebla abre el juego con un set de jazz latino y un set carnavalero con cumbias carperas. Jazz salteño y joyas del carnaval, en vivo con el Pekiné y Julio Lamas, Palmito Flores y Carlos Barcatt.

Durante el mismo, se realizan diferentes homenajes a grandes músicos en un escenario a cielo abierto. La iniciativa tiene como objetivo que vecinos y turistas disfruten de un espacio musical gratuito y al aire libre.

"Nos reunimos nuevamente a disfrutar de una noche de música y gastronomía en el Paseo de los Poetas, al aire libre y bajo las estrellas. Los esperamos", dijeron los organizadores.

"El rock es una piscina, el jazz es todo un océano" decía Carlos Santana, y así podría definirse el devenir musical de Raúl "Pekiné" Lamas.

La carrera de Grupo Niebla

La introducción trae a cuento la carrera imperturbable del guitarrista líder del Grupo Niebla que despertó su melomanía en los albores del rock nacional, en una tierra destinada al cultivo de lo más tradicional del folclore. Pekiné abrazó los acordes electrificados de la música que movilizó la pelvis en esta parte del hemisferio sur, en los finales de los 60.

Innovar en un medio conservador no es fácil, no siempre alcanza con el talento y la perseverancia. Aquel riff de Hendrix en "La niebla púrpura", que inspirara el nombre del grupo salteño, sigue estimulando más que cualquier otra tentación musical en la que se pierda la cabeza y la sensibilidad creativa.

Quiénes conforman Grupo Niebla

Luego de haber transitado los mil y un caminos de la música, hoy junto a Julio, su hermano, Daniel "Palmito" Flores y Carlos Héctor Barcatt le dan forma al Grupo Niebla.

Han pasado ya más 30 años lejos de la caja de resonancia de los estímulos pasajeros, pero hace unos años empezó a ver la luz el proyecto musical del grupo con su primer disco "Entre la niebla y la realidad". El tiempo pasó, pero la espera valió la pena. Los riff le abrieron la puerta al swing y el oleaje musical de un inmenso océano se empezó a batir.

La base musical

La base musical notable en el CD está lejos de los patrones rítmicos que se repiten en otras formaciones que no pueden apartarse de estructuras comunes. El jazz latino se muestra "simple y sincero", tal como le gusta a Luis Salinas que se manifieste la música.

La incorporación en el repertorio de algunas de las perlitas del Cuchi -que con originalidad y sabiduría supo legar- muestran la necesidad del grupo de valorar el arraigo con extrema madurez. Es ahí donde afloran los recuerdos de un tiempo preciso en aquellas sutiles melodías, pero nada más. El timbre de la Gibson del Peki es inconfundible y las armonías que construye Julio con su midi hacen el resto en "Muerte de Lucifer" y "Zamba del pañuelo". Otra consideración merece la claridad y precisión en los tiempos que con marcada personalidad logran Palmito y Barcatt en todo el disco.