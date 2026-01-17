Jorge Rial apuntó contra el Chaqueño Palavecino tras la presencia de Milei en Jesús María

La presencia del presidente Javier Milei sobre el escenario del tradicional Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en Córdoba, continúa generando repercusiones y cruces en las redes sociales. En las últimas horas, el periodista Jorge Rial se sumó a la polémica con un comentario irónico dirigido al Chaqueño Palavecino, uno de los artistas más emblemáticos del folklore argentino.

El exconductor de Intrusos utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para lanzar una crítica cargada de sarcasmo luego de que el mandatario participara del show del cantante salteño durante el festival. En su mensaje, Rial escribió: “El Chequeño Palavecino. ¿No era así como los bautizaban a los artistas que viven de la del Estado? ¿O mejor el Chaqueño Pagavecino?”, en clara alusión a los debates sobre el financiamiento estatal de eventos culturales y artistas.

El posteo del periodista no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó, sumándose a una ola de comentarios a favor y en contra de la aparición de Milei en el escenario jesusmariense. Previamente, Lali Espósito también había compartido un mensaje irónico en sus redes sociales, lo que avivó aún más el debate público.

La participación del Presidente en uno de los festivales más tradicionales del país generó reacciones diversas, tanto entre el público presente como entre referentes del espectáculo y la política. El cruce entre Rial y el Chaqueño Palavecino se inscribe dentro de ese clima de discusión que se trasladó con fuerza a las redes sociales durante el fin de semana.