Javier Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el festival de Jesús María y agradeció a Córdoba por el apoyo electoral

El presidente Javier Milei asistió a la 60ª edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde fue ovacionado por el público y compartió el escenario con Chaqueño Palavecino, quien lo invitó a cantar el tema “Amor salvaje”.

La presencia del mandatario había sido confirmada previamente y se concretó durante la madrugada del viernes. Al momento de su ingreso al predio, el presidente fue recibido con aplausos, mientras Palavecino se encontraba actuando. Tras finalizar una de sus canciones, el artista le dio la bienvenida y lo invitó a participar del show.

Antes de subir al escenario, Milei agradeció a los organizadores del festival y destacó la importancia del evento para la proyección de las tradiciones argentinas. Luego, expresó su reconocimiento a la provincia al señalar: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”.

El momento central de la noche se produjo cuando el jefe de Estado le solicitó al cantor interpretar “Amor salvaje”, a la que definió como un homenaje al afecto que siente por la provincia. Aunque en un primer momento Milei manifestó que no se consideraba a la altura para cantar, finalmente aceptó la invitación y entonó parte del tema junto al músico, quien luego calificó su interpretación de manera distendida.

La organización del festival también saludó la presencia presidencial con un mensaje proyectado en pantalla, dando la bienvenida oficial al mandatario. Con esta visita, Milei se convirtió en el tercer presidente argentino en asistir al festival, luego de Mauricio Macri en 2017 y Néstor Kirchner en 2004.

Durante la misma jornada, Palavecino interrumpió su presentación para solicitar la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, un pedido que fue acompañado por el aplauso del público y la presencia del presidente en el predio.

La estadía de Milei en Córdoba fue breve. Tras el festival, tenía previsto continuar con su agenda internacional, que incluye su participación en la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en Asunción y su posterior viaje al Foro Económico Mundial de Davos.