Cabales y Canto 4 propusieron Suena Salta y el público aplaudió de pie

Recientemente, en el escenario mayor del Festival de Jesús María, se presentó Suena Salta, un espectáculo integrado por Canto 4 y Cabales, dos de los grupos más representativos del cancionero salteño actual. En una de las noches más convocantes del festival, encabezada por Oscar "Chaqueño" Palavecino, Salta dijo presente desde el inicio hasta el final de la jornada.

La propuesta combinó la fuerza interpretativa, la armonía vocal y las composiciones propias de ambos grupos, junto a una cuidada selección de obras fundamentales del cancionero popular argentino. Canciones que desde hace años representan la identidad musical de Salta dialogaron con nuevas composiciones que buscan consolidarse dentro de ese mismo legado.

Suena Salta propuso un recorrido por distintos paisajes sonoros y visuales de la provincia, articulando tradición y presente en un formato escénico especialmente pensado para uno de los festivales más importantes del país.

La ovación del público

El público ovacionó esta nueva propuesta de los artistas salteños, que seguramente se extenderá a otros importantes escenarios del territorio nacional. Seguramente, después de la temporada de verano, se programará una gira por todo el país.

Cabales, trío salteño integrado por Javier Santillán, Fernando "Zurdo" Borjas y Juan Pablo Delgado, cuenta con diez años de trayectoria. A lo largo de esta primera década recibió el reconocimiento del público y distinciones como la Consagración en el Certamen de Peñas del Festival Nacional de Doma y Folklore de Olavarría (2015), la Revelación en el Festival Internacional de Vinos y Quesos de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2016), y la Revelación y Consagración en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María (2017 y 2019).

Canto 4, con más de 26 años de trayectoria ininterrumpida, integrado por Juan Peñalva, Rodrigo Villarreal, Iván Vera y Mauro Burgos, es uno de los grupos más reconocidos del folclore argentino contemporáneo. Fue distinguido con la Consagración en festivales como Jesús María, Cosquín, Baradero y Cafayate, además de obtener la Gaviota de Plata en Viña del Mar. Con siete discos oficiales editados y extensas giras por el país, Latinoamérica y España, el grupo mantiene un vínculo sólido y permanente con su público.

Suena Salta se presentó a las 22.30 horas y fue transmitido en vivo por la TV Pública.