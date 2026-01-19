La Patria a caballo: el Norte se une en la marcha "Tradición Viva"

La ciudad de Trancas, en la provincia de Tucumán, fue sede del encuentro fundacional de la Marcha Gaucha "Tradición Viva", una cabalgata histórica que unirá a los pueblos del Norte argentino y tendrá como destino final la ciudad de Rosario de la Frontera (Salta), los días 6, 7 y 8 de marzo.

La iniciativa convoca a gauchos y agrupaciones tradicionalistas de Tucumán, Salta, Jujuy y Tarija, con el propósito de reivindicar la identidad cultural, la memoria histórica y el rol protagónico del gaucho en el proceso de independencia nacional.

Según expresaron los organizadores, la marcha no constituye solo un recorrido territorial, sino "un acto de memoria colectiva y de reconocimiento a quienes defendieron la tierra y la libertad sin buscar honores ni recompensas".

Antes de la partida, prevista para el viernes 6 de marzo, se anunció la firma del Acta Histórica de Hermanamiento de los Pueblos en el Monumento a la Integración Gaucha de la ciudad de Trancas, como símbolo de unidad regional y compromiso con la identidad del Norte Grande.

Una vez en Rosario de la Frontera, las distintas delegaciones serán recibidas por la Marcha Patriótica Permanente "Gral. Martín Miguel de Güemes – Salta de Pie", institución que nuclea a las agrupaciones del departamento rosarino.

El primer encuentro se desarrolló en la residencia del intendente de Trancas, Antonio Moreno, por iniciativa conjunta suya y de los gauchos de la localidad, y contó con la participación de representantes de San Miguel de Tucumán, El Timbó, Lules, Yerba Buena, Rosario de la Frontera, Metán y El Tala. Allí se definieron los primeros lineamientos de esta propuesta cultural, social y no partidaria.

Denominación

La cabalgata llevará el nombre oficial de Marcha Gaucha Trancas – Rosario de la Frontera "Tradición Viva" y tendrá como eje central la reivindicación de la Guerra Gaucha, una de las gestas más significativas y, a la vez, menos visibilizadas de la historia argentina, protagonizada por figuras como el general Martín Miguel de Güemes, Manuel Arias y Bernabé Aráoz.

Desde la organización remarcaron que "el gaucho no fue un actor secundario de la historia, sino el verdadero guardián del territorio y de la libertad", y subrayaron la importancia de transmitir estos valores a las nuevas generaciones.

En este marco, se prevé cursar invitaciones a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz y Carlos Sadir, así como a los intendentes de las localidades participantes, con el objetivo de lograr el acompañamiento institucional de la iniciativa.

Asimismo, se informó que el viernes 30 del corriente mes se realizará una segunda reunión en la residencia del intendente Moreno, con la participación de los jefes comunales desde donde partirán las distintas agrupaciones y fortines gauchos. En ese encuentro se avanzará en la organización logística y la colaboración para la travesía.

La cabalgata entre Trancas y Rosario de la Frontera se presenta así como una propuesta cultural de profundo contenido histórico y social, orientada a fortalecer el federalismo y mantener viva la memoria del gaucho como emblema de la Patria.

Integrantes

Marcha Gaucha Trancas – Rosario de la Frontera "Tradición Viva"

Antonio Moreno, intendente de Trancas.

Fabián Sorane, Agrupación Gaucha Tradición Criolla del Timbó; Agrupación Nuestra Señora de Luján (San Miguel de Tucumán).

Tomás Moreno, Agrupación Herencia Gaucha de Trancas.

Aldo Díaz, presidente de la Marcha Patriótica Permanente "Gral. Martín Miguel de Güemes – Salta de Pie".

Pablo Sarmiento, Enrique Melián y Gustavo Elvira, Marcha Patriótica Permanente "Gral. Martín Miguel de Güemes – Salta de Pie".

Germán Paz, presidente del Fortín San José de Metán y Avanzada del Sur de Salta.

Guido Santamaría, Fortín José Ignacio Sierra y Avanzada del Sur de Salta.

Néstor Armas Villa, Fortín Hernán Chamorro (El Tala).

Alejandro Villagra, presidente de la Agrupación Potro Sin Marca (Lules).

Daniel Merkusa, presidente de la Agrupación La Andariega (Yerba Buena), San Miguel de Tucumán.