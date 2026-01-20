Luciano está en la cima del Mundial de rally-raid de la FIM

Por su reciente consagración en el Dakar 2026, el salteño Luciano Benavides (KTM) ocupa el primer puesto del Mundial de rally-raid de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Faster sumó 38 puntos por su histórica consagración en la competencia que concluyó el pasado sábado en Arabia Saudita.

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) ocupa el segundo puesto de la clasificación con 30 unidades, mientras que el estpañol Tosha Schareina es tercero con 24 puntos. Los cinco primeros puestos se completan con el cuartos lugar de Skyler Howes (EEUU) con 20 y Daniel Sanders (Australia) con 17.

El próximo desafío del Mundial será el BP Ultimate Rally Raid Portugal, del 17 al 22 de marzo. Será la única fecha europea del calendario. Luego la competencia se instalará en nuestro país para el Desafío Ruta 40. La emblemática comunidad sudamericana estará presente del 24 al 29 de mayo para la esperada 13ª edición de la carrera. Ubicada a mitad del calendario como la tercera de cinco pruebas, marcará la transición entre la primera y la segunda mitad de la temporada.

En tanto, el Rally de Marruecos, del 28 de septiembre al 3 de octubre, será la penúltima fecha del Mundial y abrirá el sprint final de una temporada que concluirá con el Abu Dhabi Desert Challenge, Tradicionalmente celebrado después del Dakar, el evento emiratí se hará del 22 al 27 de noviembre, debido a que el Ramadán mes sagrado de ayuno de los musulmanes) cae en febrero y marzo.