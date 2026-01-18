Luciano Benavides más cerca de Salta y con el trofeo de campeón: "La tercera la trajo faster", posteó Kevin

Luciano Benavides ya está en camino a casa. El flamante campeón del Rally Dakar 2026 en motos, tras una definición apasionante frente al estadounidense Ricky Brabec, emprendió durante la madrugada del lunes su regreso a Sudamérica y en las próximas horas volverá a pisar suelo argentino. Luego, rumbo vendrá a la capital salteña.

Si bien aún no trascendieron detalles oficiales sobre el horario de arribo, se espera que KTM Argentina le realice un reconocimiento especial para homenajear a "faster" en la histórica consagración, que alcanzó el máximo logro del rally más exigente del mundo.

En el mismo vuelo regresa su hermano Kevin Benavides, dos veces ganador del Dakar en motos (2021 y 2023), quien además tuvo una destacadísima actuación en su debut en la categoría Challenger. En esta nueva experiencia sobre cuatro ruedas, Kevin logró tres victorias de etapa y cerró su participación con un séptimo puesto en la clasificación general, confirmando su enorme capacidad de adaptación y competitividad.

Antes de dejar Arabia Saudita, Kevin compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, a modo de despedida y balance de una edición inolvidable.



Con los hermanos Benavides de regreso, Salta se prepara para recibir a dos referentes del deporte motor argentino, protagonistas de una gesta que ya quedó grabada en la historia grande del Rally Dakar.