PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
19 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Conferencia Norte de La Liga Argentina
Boxeo
Asalto violento
Accidente vial
Temporal en Salta
Accidente
Amistoso Internacional
Copa África
Rally Dakar 2026
Conferencia Norte de La Liga Argentina
Boxeo
Asalto violento
Accidente vial
Temporal en Salta
Accidente
Amistoso Internacional
Copa África
Rally Dakar 2026

DÓLAR OFICIAL

$1455.00

DÓLAR BLUE

$1500.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Luciano Benavides más cerca de Salta y con el trofeo de campeón: "La tercera la trajo faster", posteó Kevin

El piloto salteño emprendió durante la madrugada del lunes su regreso a Sudamérica y en las próximas horas volverá a pisar suelo argentino. Luego vendrá a la capital provincial.
Domingo, 18 de enero de 2026 23:50
Luciano y Kevin Benavides se vuelven llenos de premios a su Salta natal.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Luciano Benavides ya está en camino a casa. El flamante campeón del Rally Dakar 2026 en motos, tras una definición apasionante frente al estadounidense Ricky Brabec, emprendió durante la madrugada del lunes su regreso a Sudamérica y en las próximas horas volverá a pisar suelo argentino. Luego, rumbo vendrá a la capital salteña.

Notas Relacionadas

Si bien aún no trascendieron detalles oficiales sobre el horario de arribo, se espera que KTM Argentina le realice un reconocimiento especial para homenajear a "faster" en la histórica consagración, que alcanzó el máximo logro del rally más exigente del mundo.

En el mismo vuelo regresa su hermano Kevin Benavides, dos veces ganador del Dakar en motos (2021 y 2023), quien además tuvo una destacadísima actuación en su debut en la categoría Challenger. En esta nueva experiencia sobre cuatro ruedas, Kevin logró tres victorias de etapa y cerró su participación con un séptimo puesto en la clasificación general, confirmando su enorme capacidad de adaptación y competitividad.

Antes de dejar Arabia Saudita, Kevin compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, a modo de despedida y balance de una edición inolvidable.
 

 

Con los hermanos Benavides de regreso, Salta se prepara para recibir a dos referentes del deporte motor argentino, protagonistas de una gesta que ya quedó grabada en la historia grande del Rally Dakar.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD