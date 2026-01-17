Luciano Benavides campeón el Dakar 2026 en motos tras una definición histórica por dos segundos

Luciano Benavides escribió una de las páginas más ajustadas en la historia del Dakar al quedarse con el título en motos en la edición 2026. El salteño, integrante del equipo oficial Red Bull KTM Factory Racing, selló su victoria tras completar el recorrido final y confirmar que la diferencia total con su inmediato perseguidor fue de solo dos segundos.

La definición se resolvió en la última jornada de competencia, cuando Benavides logró descontar el tiempo necesario para pasar al frente de la general. Hasta ese momento, Brabec lideraba la clasificación, lo que convirtió el cierre del rally en uno de los más ajustados registrados en la categoría.

Con este resultado, Benavides alcanzó su primer triunfo en el Dakar y sumó un nuevo logro para el motociclismo argentino en una de las competencias más exigentes del calendario internacional. La edición 2026 quedará marcada por la paridad entre los principales candidatos y por una resolución que se definió recién en los kilómetros finales.

"No puedo creer lo que acaba de pasar. Hice el máximo hoy, confié en mí, navegué lo mejor que pude y Dios me ha dado esta victoria. Tenía que creerlo hasta el final. Es algo que no me voy a olvidar nunca en mi vida", fueron las primeras palabras de Benavides tras cruzar la meta.

Toma mayor dimensión, en este contexto, la polémica que había en torno a las especulaciones estratégicas de Brabec, que resignó tiempo en varias de las etapas -incluso la antepenúltima- para no tener que abrir camino al día siguiente. En esas levantadas se le pudo haber escurrido una victoria que hasta el km 98 tenía entre las manos con al menos 3 minutos de margen.

A los 30 años, tras una carrera de menor a mayor en la que se llevó tres etapas, Luciano logró cumplir el gran sueño de su vida y emular a Kevin, el hermano, quien fue campeón del Dakar en 2021 y 2023 con Honda y KTM, respectivamente, antes del retiro en 2025 y su posterior desembarco en los autos, dentro de la categoría Challenger, para esta edición.

Así, se sumó a una lista ilustre de argentinos ganadores del Dakar que tiene a Marcos Patronelli (3 en cuatriciclos), Alejandro Patronelli (2 en la misma especialidad), su hermano Kevin (2 en motos), Manuel Andújar (2 en quads) y Nicolás Cavigliasso, dueño de uno en cuatris y otro en Challenger, este último navegado por su esposa Valentina Pertegarini.

Luciano Benavides consiguió dos de los títulos más difíciles en el mundo motor: en 2019 fue ganador del Mundial de Rally Cross Country Junior y en 2023 se quedó con el máximo título en la categoría élite.

El salteño debutó en el Dakar en 2018, a los 22 años.