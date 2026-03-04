"El kirchnerismo será una fuerza política irrelevante"

El Ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó ayer que el kirchnerismo "va a pasar a ser una fuerza política irrelevante", de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

"El 2027 no va a ser un año electoral difícil: vamos a tener un gran 2026, y el próximo año la popularidad de Javier Milei va a ser aún más alta. Con el peronismo separado del kirchnerismo, cualquiera que se presente va a perder por entre 30 o 40 puntos", manifestó el funcionario.

Caputo brindó una presentación en el 49º aniversario de la Fundación Mediterránea, llevado a cabo en la provincia de Córdoba. Allí, el titular del Palacio de Hacienda reafirmó el rumbo del programa económico y arremetió contra el kirchnerismo y el "riesgo kuka".

Si bien para él hoy ese indicador está puesto en "cero", sostuvo que los mercados creen que la fuerza opositora sigue estando en la escena política, por lo que "uno no puede pelearse contra eso".

"El riesgo kuka está y sigue estando. Es muy difícil predecir a los mercados; uno puede mirar, analizarlos y tratar de entender qué es lo que se puede hacer con esto", indicó durante su exposición.

Caputo explicó por qué el riesgo país debería estar por debajo de los 200 puntos. En ese sentido, graficó los logros que se llevaron a cabo durante enero del 2025 y enero del 2026; entre ellos enumeró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la victoria en las elecciones porteñas y nacionales, los acuerdos comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea (UE) y las sanciones de leyes logradas en el Congreso, entre otros puntos.

"No puedo enojarme con el mercado, tengo que analizarlo", afirmó durante el evento que siguió la Agencia Noticias Argentinas.

Apuntó al "modelo industrialista" del kirchnerismo y lo recalificó como un modelo "prevendario y de alguna manera corrupto". "El modelo del que venimos es inmoral, injusto, regresivo e ineficiente", agregó.

Respecto al programa económico, el titular de Economía reafirmó el ancla fiscal del Gobierno y aseguró que el país va a seguir manteniendo el equilibrio financiero dado que "es el corazón" del modelo. "El esquema al que buscamos ir es uno que beneficie a todos los argentinos. Que todos puedan comprar y acceder a productos de mejor calidad a mejor precio".

Reforma laboral

"La forma de ganar competitividad es bajando impuestos, bajando regulaciones y generando competencia para que haya inversión en el sector privado", declaró el ministro de Economía, Luis Caputo.

También sostuvo los beneficios que traerá la puesta en marcha de la reforma laboral -como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el fin de la industria del juicio y el nuevo régimen de empleo- y cargó contra el kirchnerismo por empleo que no fue formalizado.