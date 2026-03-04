San Lorenzo: Construirán un centro cultural

El gobernador Gustavo Sáenz entregó al intendente a de San Lorenzo, Manuel Saravia, el decreto de cesión en comodato de terrenos en la zona de San Lorenzo Chico para desarrollar un centro cultural, deportivo, artístico y comunitario con capacidad para más de 4.000 personas.

Este nuevo polo de desarrollo se ejecutará íntegramente a partir de una inversión privada, bajo una modalidad que no implicará erogaciones para las arcas públicas y que permitirá que, una vez finalizado el contrato de comodato, las instalaciones queden como patrimonio del Estado.

El gobernador Sáenz subrayó el valor de la sinergia con el sector privado: "Todas las inversiones son buenas y que el sector privado siga apostando a Salta también es bueno. Nuestra provincia se caracteriza por brindar seguridad jurídica, reglas de juego claras, certezas y, por sobre todo, una previsibilidad que nos hace distintos a otras jurisdicciones".

Sáenz recalcó que estas iniciativas son fundamentales para motorizar la microeconomía y generar desarrollo y empleo local. En este sentido, adelantó que la Provincia profundizará esta estrategia internacionalmente: "Seguiremos trabajando en esta línea; próximamente participaremos en la Semana Argentina en Nueva York, con la mirada puesta en captar inversiones para sectores clave de nuestra economía".

El intendente Manuel Saravia detalló los alcances del proyecto, destacando que se trata de un predio provincial cedido en comodato al municipio.

Saravia: "La idea es potenciar a San Lorenzo"

"Estamos creando un polo que no existe en toda la zona oeste del Gran Salta. Lo que buscamos es potenciar a San Lorenzo con actividades culturales, deportivas y artísticas de primer nivel, y con todo el movimiento económico que eso genera", explicó el intendente Manuel Saravia. El jefe comunal también contó que la firma del comodato con la provincia le da la posibilidad ahora de que el esos terrenos sean gestionados para esta inversión privada de gran envergadura.

Respecto a la infraestructura, Saravia precisó: "La obra consiste en un gran complejo modular con capacidad máxima para más de 4.000 personas. La particularidad es que se puede ir regulando de acuerdo al tipo de espectáculo o la cantidad de concurrentes".

Tras la entrega del decreto, el trámite continuará en el Concejo Deliberante de San Lorenzo para su tratamiento. Una vez aprobado, se dará inicio a la inversión privada. Un punto clave de la gestión será la intermediación municipal para asegurar que la construcción del complejo priorice la contratación de mano de obra local, beneficiando directamente a los vecinos de la zona.

Hay que tener en cuenta que San Lorenzo Chico es una de las zonas que más creció en el oeste. Y allí hay un gran movimiento económico y despliegue de personas.