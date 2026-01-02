MTV dejó de transmitir, cierra una época y una forma de ver y escuchar música

aramount Global confirmó el pasado 31 de diciembre el cierre definitivo de cinco de sus señales musicales más emblemáticas: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live. La decisión comenzó a hacerse efectiva a partir de este 1 de enero de 2026, y representa no solo un movimiento empresarial, sino el final simbólico de una era que transformó para siempre la relación entre la música, la imagen y el público.

El apagón de estas señales marca el ocaso de un fenómeno cultural global.

Los inicios

Desde su irrupción en los 80, MTV se convirtió en una plataforma central para el lanzamiento de artistas, tendencias y estéticas que definieron generaciones.

Momentos como el estreno del videoclip de "Thriller", de Michael Jackson, en 1983, o los conciertos íntimos de MTV Unplugged, redefinieron el vínculo entre músicos y audiencias, llevando la experiencia musical más allá del sonido.

MTV no fue solo un canal de televisión, sino un laboratorio creativo que moldeó la cultura pop contemporánea.

En sus pantallas convivieron sin fronteras el grunge, el pop y el hip hop, con artistas como Nirvana, Britney Spears, Pearl Jam y Tupac Shakur como protagonistas de una narrativa audiovisual que trascendió idiomas y geografías. También fue escenario de hitos históricos, como la recordada entrevista a David Bowie en la que cuestionó la escasa representación de artistas afroamericanos en la programación del canal.

Sin embargo, el avance de la revolución digital alteró de manera irreversible los hábitos de consumo.

El crecimiento de plataformas como YouTube, Spotify y TikTok desplazó a la televisión como principal vía de descubrimiento musical.

En 2011, MTV dejó de emitir videoclips de forma regular en su señal principal, trasladando ese contenido a canales secundarios, una señal temprana del declive del modelo tradicional.

Desde este 1 denero, las señales musicales de MTV dejaron de existir en países como Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Aunque Paramount Global no confirmó fechas para América Latina, fuentes de la industria indican que la medida tendría alcance global.

La marca MTV, sin embargo, no desaparecerá por completo. Continuará activa a través de plataformas digitales, redes sociales y eventos insignia como los MTV Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs). El foco del negocio estará puesto en el contenido bajo demanda y el entretenimiento, con programas como Teen Mom y Geordie Shore, dejando atrás definitivamente su concepto original de música las 24 horas.

El comienzo del fin

El formato y hábito empezó a resquebrajarse entre 2007 y 2008, cuando MTV dio un giro inesperado en su señal estadounidense: dejó de priorizar los videos musicales y concentró su programación en ficciones propias y, sobre todo, reality shows.

En paralelo, crecía de manera exponencial YouTube, que se convirtió rápidamente en el nuevo espacio de estreno y difusión para artistas que comenzaron a confiar allí sus lanzamientos, contenidos exclusivos y estrategias promocionales. El videoclip migró de la televisión al entorno digital casi sin resistencia.

La pregunta, entonces, se vuelve inevitable: ¿qué es MTV sin música? ¿Qué queda de una marca que construyó su identidad junto a figuras como Michael Jackson, Madonna, Nirvana y tantos otros artistas y bandas que definieron generaciones enteras?

Con el apagón definitivo de sus señales musicales, MTV no solo cierra un ciclo: se despide del contenido fundacional que le dio sentido, prestigio y una forma única de relacionar imagen, sonido y época.