Hay alerta por embarazos adolescentes en Salta

El nacimiento del primer bebé del año en la provincia de Salta volvió a poner en agenda una problemática sensible y persistente: el embarazo adolescente. Se trata de un recién nacido prematuro cuya madre tiene apenas 14 años, un caso que, según especialistas, expone riesgos médicos y sociales que continúan siendo una realidad, especialmente en el interior provincial.

Santino nació a las 0.10 del 1 de enero en el hospital Del Carmen de Metán, con seis meses de gestación y un peso cercano a los 1,8 kilos. Por su condición de prematuro, fue derivado de manera preventiva al Hospital Materno Infantil, donde permanece internado en la terapia neonatal, con evolución estable.

En diálogo radial, el doctor Carlos Rizzotti, responsable de la Unidad de Obstetricia del Materno Infantil, explicó que la edad de la madre fue un factor determinante en el cuadro clínico. "La edad materna temprana, por debajo de los 15 años, es un factor de riesgo claro para la amenaza de parto y el trabajo de parto prematuro", señaló.

Según detalló, el bebé nació con aproximadamente 33 semanas de gestación y no requiere asistencia respiratoria. "Se encuentra estable, internado en neonatología. Si continúa evolucionando bien, cuando supere los dos kilos y pueda alimentarse por succión, estará en condiciones de recibir el alta", indicó.

Rizzotti advirtió que, lejos de ser un hecho aislado, el embarazo adolescente mantiene una tendencia estable en la provincia. "Lamentablemente, sigue siendo frecuente, sobre todo en el interior. En muchos casos está relacionado con abusos sexuales y en otros con la falta de cuidado y de uso de métodos anticonceptivos", explicó.

El especialista remarcó que los embarazos en niñas tan jóvenes implican mayores riesgos obstétricos y requieren un seguimiento médico más complejo, tanto para la madre como para el recién nacido.

ILE

Consultado sobre la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, Rizzotti confirmó que el hospital garantiza las prácticas conforme a la normativa vigente. "El hospital da respuesta a la ley. Los casos hasta las 14 semanas los aborda Ginecología y los de mayor edad gestacional, Obstetricia", explicó. Precisó además que la mayoría de las mujeres que acceden a esta práctica tienen entre 18 y 30 años.

En cuanto a la provisión de misoprostol, indicó que depende del Ministerio de Salud de la Nación y que, tras algunas discontinuidades en el pasado, actualmente el suministro está asegurado.

El médico también se refirió a la sostenida caída de la natalidad. "Cuando este hospital comenzó a funcionar, alrededor del año 2001, se atendían cerca de 10.000 nacimientos por año. Hoy estamos en torno a los 5.000", señaló el profesional.