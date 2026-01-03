Una pareja robó un auto para ir a un hotel alojamiento

Un insólito episodio delictivo tuvo lugar en el partido bonaerense de Lanús y terminó con dos personas detenidas tras ser acusadas de robar un auto para dirigirse a un hotel alojamiento. El hecho ocurrió cuando una pareja, de 50 y 38 años, solicitó un viaje a través de una aplicación de transporte y, una vez concretado el encuentro con el conductor, puso en marcha un plan que derivó en un rápido operativo policial.

Según se informó, el chofer, un hombre de 39 años, aceptó el viaje sin sospechar las intenciones de los pasajeros. El destino solicitado eran las calles Manuela Pedraza y Boquerón, pero la situación se tornó confusa apenas arribaron al lugar. En ese contexto, la pareja logró reducir al conductor y le robó dinero en efectivo, su teléfono celular y el vehículo, un Renault Logan, para luego darse a la fuga.

La clave para el esclarecimiento del caso fue la tecnología. La víctima tenía activado el sistema de geolocalización del automóvil, lo que le permitió seguir en tiempo real el recorrido del vehículo robado. Tras dar aviso inmediato al 911, personal del Comando de Patrullas de Lanús comenzó a trabajar con esa información para dar con los sospechosos.

El seguimiento condujo hasta el Hotel Sirocco, un conocido alojamiento de la zona. El conductor se dirigió hasta allí y pudo observar cómo los autores del robo ingresaban al establecimiento. Con esos datos, la Policía montó un operativo discreto en las inmediaciones, aguardando el momento oportuno para intervenir sin poner en riesgo a terceros.

Minutos más tarde, cuando la pareja salió del hotel, los efectivos los interceptaron e identificaron. Durante la requisa, constataron que llevaban consigo las pertenencias sustraídas a la víctima, además de una pistola Browning calibre 9 milímetros con ocho cartuchos intactos. El arma y todos los elementos recuperados fueron secuestrados para ser sometidos a pericias.

Ambos sospechosos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción 7, que imputó a los acusados por robo agravado automotor y portación ilegal de arma de guerra.