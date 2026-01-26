Vacaciones en la Ciudad propone "Música sin Fronteras", libre y gratuita

Vacaciones en la Ciudad continúa a full, una propuesta de la Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura de la Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura. Ahora la apuesta será la propuesta Música sin Fronteras, prevista para el viernes próximo desde las 19, en el Paseo ex Palúdica, situado en Paseo Güemes y Juramento, entrada libre y gratuita.

Sobre el escenario brillarán Cuestión Latina, y Pato Pacheco y Los Nardos. Además, el profesor César Guantay, director de la academia Studio 54, brindará clases de bachata y salsa.

"Lógicamente con Música sin Fronteras nos orientamos a difundir la música y cultura de otros paises. La música es considerada un lenguaje universal porque trasciende fronteras, idiomas y culturas, conectando emociones profundamente en todo el mundo. Estudios demuestran que, sin importar el origen, las personas pueden identificar intenciones musicales comunes como el amor, el baile o el duelo, siendo una capacidad innata presente en todas las sociedades humanas", señaló Gonzalo Corral, coordinador de la Agencia de Cultura de la Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad.

"Además ocasionamos la difusión y promoción musical en diferentes ámbitos y escenarios, cooperamos con proyectos de ayuda al desarrollo, utilizamos la música como vehículo de expresión e integración social, y disfrutamos del componente lúdico de la música", agregó Corral.

"Tiene tanta diversidad la palabra: música. Tampoco debemos olvidarnos que cada interpretación es una mano tendida, una palabra de consuelo y una promesa de reconstrucción. Un gesto artístico puede convertirse en un motor de ayuda real y concreta", dijo el coordinador.

Estará en el escenario el reconocido bailarín y director César Guantay, que desde hace bastante tiempo lleva adelante su exitosa academia Studio 54.