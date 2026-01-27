Deuda y caja: Salta debe pagar US$102,5 millones en 2026

La Provincia de Salta deberá cancelar durante este año vencimientos de deuda por US$102,5 millones, de acuerdo con un reciente informe de la consultora regional Politikon Chaco. El dato cobra relevancia en un contexto de estrechez financiera y limitada disponibilidad de divisas, ya que los depósitos en dólares del Estado salteño ascienden a US$9,6 millones, de acuerdo al mismo estudio.

Aun así, el informe se inscribe en una trayectoria marcada por el cumplimiento regular de las obligaciones financieras y por una reducción significativa del endeudamiento externo que heredó la actual gestión de Gobierno. En diciembre pasado, Salta concretó el pago de una cuota de US$62 millones correspondiente al Fondo del Bicentenario, uno de los principales pasivos que condicionan las cuentas provinciales.

Con ese desembolso, la deuda externa total se redujo en torno a US$300 millones, al pasar de US$640 millones al inicio de la actual gestión a unos US$340 millones en la actualidad. En términos porcentuales, esto representa una disminución cercana al 47% del stock original.

Carga histórica

El núcleo de la deuda externa salteña sigue siendo el Fondo del Bicentenario, contraído en 2016 por un monto original de US$357 millones, cuya reestructuración se acordó en 2021 y cuyos vencimientos se extienden hasta 2027. Si bien una parte sustancial ya fue amortizada, el peso de ese compromiso continúa condicionando la planificación financiera provincial.

El otro gran crédito tomado en aquella etapa de endeudamiento de la gestión de Urtubey, el Fondo de Reparación Histórica por US$180 millones, fue cancelado en 2023. Sin embargo, su impacto persiste en amplias zonas del norte provincial, donde numerosas obras previstas con esos recursos quedaron inconclusas o no se ejecutaron.

Apoyo nacional

El escenario fiscal de la Provincia muestra señales mixtas. Por un lado, la recaudación local evidencia dificultades en un contexto económico complejo. Pero, por otro, los recursos provenientes del Estado nacional mostraron una evolución positiva durante 2025, amortiguando parcialmente esa caída.

Según el último informe trimestral de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las transferencias automáticas, principalmente coparticipación federal y leyes especiales, crecieron un 4,2% interanual en términos reales (descontando la inflación) respecto de 2024. A su vez, las transferencias no automáticas, compuestas en gran medida por los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), registraron una suba real del 29% interanual.

En conjunto, la suma de fondos recibidos por Salta desde Nación (entre transferencias automáticas y no automáticas) mostró en 2025 un crecimiento real del 4,7% interanual, de acuerdo con la OPC. Este incremento resultó clave para sostener el cumplimiento de los compromisos financieros sin recurrir a incumplimientos ni nuevas reestructuraciones.

Horizonte 2027

La reestructuración del bono del Bicentenario permitió extender los plazos hasta diciembre de 2027, reducir transitoriamente la tasa de interés y escalonar los pagos de capital en diez cuotas semestrales entre 2023 y 2027. Así, el próximo vencimiento está previsto para mediados de año y al terminar este período, por un total de US$102,5 millones, como fue mencionado.

El año pasado, para pagar parte de la deuda por el ominoso Fondo del Bicentenario, el Gobierno tuvo que sacar otro crédito, en este caso por 40 mil millones de pesos. Fue autorizado por una ley provincial promulgada a fines de abril de 2025. La deuda se adquirió con el Banco Macro, con un plazo de devolución de 24 meses, con un período de gracia de capital de seis meses.