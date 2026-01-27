VIDEO Violento asalto en Orán: brutal ataque a una madre y su hija menor para robarles la moto

La escena duró apenas unos segundos, pero dejó una marca profunda en quienes la vivieron y en toda la sociedad oranense. En plena madrugada, una madre y su hija menor de edad fueron víctimas de un violento asalto en la ciudad de Orán, cuando se desplazaban en motocicleta por una zona céntrica tras regresar de los corsos.

El ataque ocurrió sobre calle Güemes, entre Moreno y Rivadavia, cuando las víctimas se dirigían a dejar a una amiga en su domicilio. Según el testimonio difundido por familiares y vecinos, los delincuentes provocaron de manera intencional un accidente, se cruzaron en la calzada y aprovecharon la confusión para ejecutar el robo.

En ese momento, dos hombres armados las interceptaron, las amenazaron con un arma de fuego y las agredieron físicamente para apoderarse del rodado. La motocicleta sustraída es una Honda Biz color azul, con la que los atacantes escaparon rápidamente del lugar.

La violencia no se limitó a las víctimas directas. Vecinos que circulaban en una camioneta intentaron detenerse para auxiliarlas, pero también fueron amenazados por los delincuentes, lo que frustró cualquier intento de ayuda y permitió la huida sin resistencia.

Como consecuencia del ataque, la madre y su hija sufrieron golpes y lesiones leves, aunque no fue necesario su traslado de urgencia. El impacto emocional, sin embargo, fue inmediato. La presencia de una menor de edad en el hecho y la modalidad utilizada generaron conmoción y temor entre los vecinos, que advierten un incremento de robos violentos durante la noche y la madrugada.

El episodio tomó mayor dimensión cuando un video del asalto comenzó a circular por redes sociales. Las imágenes muestran parte de la secuencia y la rapidez con la que actuaron los agresores, lo que despertó una fuerte reacción social y renovó los reclamos por mayor prevención y seguridad en distintos sectores de la ciudad.

A través de una publicación, familiares de las víctimas solicitaron la colaboración de la comunidad para recuperar la motocicleta robada. “Anoche le robaron la moto a mi cuñada junto a mi sobrina. Es una Honda Biz azul, cualquier dato nos serviría de mucha ayuda”, expresaron, acompañando el pedido con el registro audiovisual del ataque. Este tipo de moto es muy solicitada del otro lado de la frontera, en Bermejo, Bolivia.

Desde el entorno vecinal remarcaron la preocupación por este tipo de hechos, especialmente por la planificación del delito, el uso de armas de fuego y la elección de víctimas en situaciones de vulnerabilidad. Cualquier información que pueda contribuir a identificar a los responsables o ubicar el rodado sustraído puede ser aportada de forma anónima al 911 o al 3878 629158.