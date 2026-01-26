La verdad del romance de Sofía Gala con el cantante Fito Páez

Este fin de semana Sofía Gala festejó su cumpleaños y, en medio de los saludos, recibió uno muy especial de parte de Fito Páez que generó un sinfín de especulaciones. Es que el rosarino se despachó con toda una declaración de amor que fue seguida de una respuesta aún más amorosa de parte de la hija de Moria Casán.

Feliz cumpleaños Sofi Gala Castiglione. El mundo es un mundo mejor con vos. Te amo", expresó Fito, a lo que Sofía contestó: "Te lo digo de nuevo: ¿podés dejar de hacerme bien? Te amo hasta el cielo". Y al lunes siguiente, Moria no pudo evitar la catarata de preguntas de su panel, que la apretaron para que largue todo.

Con una sonrisa, Moria prendió el ventilador y contó lo cerca que siempre estuvo Fito de su hija, dejando en claro que le fascina la idea de tenerlo de yerno. Mo contó que estaba en su casa cuando llegó el regalo del músico, "muy especial": un enorme ramo de flores y un instrumento muy apreciado por los músicos para cantar.

"Yo lo que puedo decir es que se aman profundamente, se respetan, se quieren, tienen una amistad hermosa desde hace añares. Me gusta como yerno, como todo, es una persona de una sensibilidad única, un hombre que da mucho amor, Sofía presentó su banda en la casa de él, como anfitrión es lo máximo", contó Mo.

"A Fito lo conozco muchísimo, cuando salí de la cárcel me hicieron una fiesta en su casa". Y dijo más: "Fito está siempre; cuando nació Dante fue el primero en llegar a la clínica. Hace muchos años que está en la vida de mi hija. Es un gran amigo y como un mentor en la parte musical".