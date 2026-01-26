Milicias respaldadas por Irán amenazan con nuevos ataques y avanza un buque militar de EEUU

Dos milicias de Medio Oriente respaldadas por Irán manifestaron su intención de llevar adelante nuevos ataques, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente y como posible gesto de apoyo a Teherán, que este lunes seguía con atención el acercamiento de un portaaviones estadounidense tras las amenazas del presidente norteamericano Donald Trump de impulsar una acción militar por la represión de protestas en Irán.

Por un lado, los rebeldes hutíes de Yemen insinuaron que están listos para reanudar los ataques contra la navegación en el mar Rojo, una vía clave para el comercio internacional. El mensaje se conoció poco después de que el grupo paramilitar Kataib Hezbollah de Irak, históricamente respaldado por la Guardia Revolucionaria iraní, lanzara el domingo por la noche una advertencia directa ante cualquier ofensiva contra Irán.

Desde Kataib Hezbollah alertaron que un ataque de ese tipo podría derivar en una “guerra total” en la región, elevando el tono de las amenazas en un escenario ya marcado por la inestabilidad.

No obstante, tanto los hutíes como Kataib Hezbollah se mantuvieron al margen de la guerra de 12 días entre Israel e Irán registrada en junio, conflicto en el que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes. Esa ausencia evidenció las dificultades internas y el desorden que atraviesa el denominado “Eje de la Resistencia”, la alianza de grupos armados alineados con Teherán.

Las recientes declaraciones reavivan las alertas internacionales sobre una posible escalada regional, mientras se intensifica la presencia militar estadounidense y persisten las tensiones políticas y sociales dentro de Irán.