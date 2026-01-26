“Casi mami”: Oriana Sabatini mostró su pancita de siete meses y enterneció a las redes

La dulce espera de Oriana Sabatini avanza y la artista decidió compartirla con sus seguidores. A casi siete meses de embarazo, publicó una serie de selfies desde su casa en Roma en las que luce su pancita con total naturalidad, sin producciones ni artificios, y desató una ola de mensajes de cariño. La llegada de su primera hija junto al futbolista Paulo Dybala mantiene en vilo tanto a su círculo íntimo como a su comunidad virtual.

“Casi una mami”, escribió Oriana en el posteo que la muestra con top y jean, posando frente al espejo de su vestidor. Las imágenes se replicaron rápidamente y se convirtieron en un espacio de celebración: colegas y amigos del espectáculo se sumaron con comentarios llenos de ternura. Entre los primeros estuvieron Tini Stoessel, Clara Alonso y Lizardo Ponce, además de mensajes afectuosos de Stefi Roitman, Floppy Tesouro y Débora D’Amato.

Quien no ocultó su emoción fue su mamá, Catherine Fulop, que replicó las postales y confesó: “¡Me muero de amor! ¡Ahí está mi nieta!”. En otro mensaje, celebró con humor y ternura los preparativos para la llegada de la beba.

La pareja eligió transitar esta etapa con bajo perfil: pocas publicaciones y gestos espontáneos que, aun así, generan impacto entre los más de 6,8 millones de seguidores de Oriana. La expectativa crece de cara al nacimiento, previsto para el 11 de marzo, mientras el nombre de la futura hija continúa siendo un misterio.

En los últimos días, la cantante también dejó ver su entusiasmo por lo que viene con una frase que volvió a viralizarse: “Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto”.