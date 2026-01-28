Nació Aitana, la primera hija de Camila Homs y José “El Principito” Sosa

La espera se estiró más de lo previsto, pero finalmente tuvo su recompensa. Aitana, la hija de Camila Homs y José “El Principito” Sosa, nació el martes 27 de enero en el Sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires, tras un embarazo que superó las 40 semanas de gestación. La noticia fue confirmada por fuentes cercanas a la familia y rápidamente comenzó a circular en el ambiente del espectáculo y el deporte.

El nacimiento representa un momento especialmente significativo para la pareja, que transita una etapa de consolidación personal y familiar. Para Camila Homs, se trata de su tercera hija: la modelo ya es madre de Francesca y Bautista, frutos de su relación anterior con el futbolista Rodrigo de Paul. Con la llegada de Aitana, suma una nueva experiencia de maternidad en un contexto distinto, atravesado por mayor exposición pública y un perfil propio ya consolidado en los medios.

En el caso de José Sosa, el nacimiento de Aitana también amplía su historia familiar. El futbolista es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina, nacidas de su vínculo previo con Carolina Alurralde. De este modo, la beba llega a una familia ensamblada, una dinámica cada vez más habitual, donde confluyen trayectorias personales diversas y vínculos que se reorganizan con el tiempo.

Durante las últimas semanas del embarazo, la expectativa había crecido tanto por la cercanía de la fecha probable de parto como por la decisión de la pareja de mantener un perfil relativamente bajo, sin grandes anuncios públicos. Sin embargo, el nacimiento no pasó inadvertido y rápidamente fue replicado en distintos espacios del espectáculo nacional.

La elección del Sanatorio Otamendi no es un dato menor: se trata de una de las instituciones médicas privadas de mayor trayectoria en la atención de partos y nacimientos de alta complejidad en la Argentina, un factor que aportó tranquilidad durante los días finales de la gestación.

Más allá del interés mediático que rodea a ambos, la llegada de Aitana se inscribe en una historia personal que avanza lejos de los grandes gestos públicos. Para Homs y Sosa, el nacimiento simboliza un nuevo comienzo, atravesado por la experiencia previa de la maternidad y la paternidad, pero también por la construcción de un proyecto en común.

En las próximas semanas, se espera que la pareja comparta las primeras imágenes y detalles de esta nueva etapa. Por ahora, la escena es íntima y clara: una beba recién nacida, una familia que crece y un presente marcado por la emoción.