Evangelina Anderson y Maxi 18 Kilates: rumores de romance tras un encuentro íntimo en un festival

El detrás de escena suele decir más que el escenario. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Evangelina Anderson y Maxi 18 Kilates coincidieron en un festival de música tropical que, sin proponérselo, terminó convirtiéndose en foco de atención mediática.

Según información que trascendió en programas de espectáculos, el cantante fue el encargado de abrir el show, mientras que la modelo -actual participante de MasterChef- se movió con perfil bajo en la zona de camarines. Testigos señalaron que Evangelina siguió el recital desde atrás del escenario, con gorra y lejos de las cámaras, en un intento evidente por pasar desapercibida.

El momento clave llegó tras el cierre del recital. Allí se habría producido un encuentro privado en los camarines, donde ambos se mostraron distendidos y cómplices, e incluso se habrían tomado varias fotos juntos que, hasta ahora, no fueron publicadas. Ese detalle —el silencio visual— es, para muchos, el dato que más alimenta las especulaciones.

En paralelo, comenzó a circular la versión de que Evangelina Anderson ya habría dado por terminado su breve vínculo con el influencer Ian Lucas, lo que reforzó la idea de que este acercamiento con el líder de 18 Kilates podría ser algo más que una coincidencia artística. Sin embargo, desde el entorno más cercano de la modelo el mensaje fue de prudencia.

La panelista y amiga personal Majo Martino fue clara al intentar bajar la espuma: aseguró que “no pasó nada” durante el encuentro, aunque dejó una puerta abierta al admitir que podría tratarse de un inicio, una etapa de conocimiento, sin definiciones ni rótulos apresurados.

Quien también fue consultada por el tema fue Lucila La Tora Villar, ex pareja del cantante. Fiel a su estilo directo, primero eligió el silencio: “No tengo nada para opinar”, dijo. Pero segundos después lanzó una frase que encendió aún más el runrún: “Es una pareja bomba, explosiva. Son dos bombones”. Más tajante fue al referirse a su historia pasada con el músico: “No tengo nada bueno para decir… y malo, a terapia”.

Por ahora, no hay confirmaciones oficiales ni imágenes que terminen de cerrar la historia. Solo coincidencias, gestos y declaraciones medidas. En el universo del espectáculo, a veces eso alcanza para instalar una pregunta que, con el correr de los días, suele encontrar respuesta.