Retro Party: mantiene viva la música de los 80 y 90

El Dj y productor audiovisual salteño Gustavo Alejandro Nasser impulsa desde hace años Retro Party, un proyecto que rescata los grandes clásicos de otras décadas a través de compilados, contenido audiovisual y eventos temáticos. Hoy presentará un adelanto del Volumen 33 junto a DJs invitados y la participación especial de JazzyMel, en Boliche Tulum, avda. Tavella 1398.

En los últimos años, la música retro volvió a ocupar un lugar central en las pistas de baile y en la memoria colectiva de quienes crecieron escuchando los grandes éxitos de los años 80, 90 y comienzos de los 2000. En Salta, uno de los impulsores de ese fenómeno es Nasser, creador del proyecto Retro Party.

La pasión

Lo que comenzó como una iniciativa personal impulsada por la pasión por la música fue creciendo con el tiempo hasta convertirse en una propuesta que reúne compilados musicales, contenido audiovisual y eventos donde el público puede volver a conectarse con las canciones que marcaron toda una época.

El productor audiovisual Gustavo Alejandro Nasser.

Retro Party se caracteriza por una cuidada selección musical que busca rescatar clásicos del dance, pop, rock nacional y toda la música que dominaron las pistas durante aquellas décadas. A esa propuesta se suma un fuerte componente audiovisual que recrea la estética y el clima cultural de esos años.

Con el paso del tiempo, el proyecto fue consolidando una comunidad de seguidores que encuentran en estas fiestas una forma de revivir recuerdos y compartir la música que acompañó distintos momentos de sus vidas.

Celebrar canciones

"La idea de Retro Party siempre fue que esa música siga viva. No se trata solo de nostalgia, sino de celebrar canciones que todavía tienen la fuerza para hacer bailar a la gente", explica Nasser.

Actualmente, el productor salteño se encuentra trabajando en el Volumen 33 de Retro Party, una nueva entrega de su serie de compilados dedicados a los clásicos de otras décadas.

Como anticipo de este lanzamiento, hoy se realizará un evento especial donde el público podrá disfrutar de un adelanto exclusivo de este nuevo material. La noche contará con DJs invitados de Catamarca con la presencia estelar de JazzyMel, figura emblemática del hip hop argentino.

Retro Party continúa creciendo como un espacio donde distintas generaciones se encuentran para celebrar la música que marcó una época y que, con el paso del tiempo, sigue sonando con la misma energía en las pistas.

"Los clásicos no envejecen: solo esperan el momento perfecto para volver a hacer bailar a la gente", aseveró Nasser.