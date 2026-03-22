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Espectáculos

Cuestión Latina será la propuesta en "Música sin Fronteras"

La propuesta se realizará el viernes 27 de marzo, desde hs 19, en el Paseo Ex Palúdica, con música en vivo y danza.
Domingo, 22 de marzo de 2026 11:07

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La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura de la Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura, llevará adelante la propuesta "Música sin Fronteras", el viernes 27 de marzo desde las 19 horas en el Paseo Ex Palúdica, ubicado en Paseo Güemes y Juramento.

La actividad será libre y gratuita y contará con la presentación de Cuestión Latina, además de una clase abierta y gratuita de ritmos latinos a cargo de los profesores César y Javier Guantay, de la academia Studio 54.

La iniciativa tiene como objetivo promover la diversidad cultural y el encuentro a través de la música, fortaleciendo el uso de los espacios públicos como ámbitos de integración, recreación y disfrute para los vecinos.

Cuestión Latina es un cuarteto que recorre los sonidos del Caribe con versiones propias que fusionan lo tradicional y lo contemporáneo, explorando géneros como el bolero, el chachachá y el son cubano.

De esta manera, el municipio continúa ofreciendo propuestas culturales gratuitas,, acercando espectáculos y actividades artísticas a la comunidad.

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