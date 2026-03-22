Regreso "tecnológico" de Soda Stereo: una puesta en escena impecable

Soda Stereo tuvo su primera noche de “Ecos” en el Arena de Buenos Aires. Luego de la fuerte expectativa generada por el anuncio del espectáculo en septiembre de año pasado, Charly Alberti y Zeta Bosio volvieron a estar juntos sobre un escenario este sábado.

Gracias a la tecnología, que se mantuvo en total secreto a lo largo de los meses, Gustavo Cerati (murió el 4 de septiembre de 2014) estuvo presente con su voz y guitarra. Mucho más que un holograma, según la explicación del grupo (sin entrar en detalles). Un set que emocionó al público que a lo largo de casi dos horas cantó cada uno de los temas.

“Nos dimos cuenta de que Gustavo es irremplazable y que el único que lo puede reemplazar es él mismo”, describió Laura Cerati, hermana del recordado artista, a La Viola minutos antes del comienzo del show. Una definición clara, precisa, que también sostienen gran parte de sus seguidores. Músicos como Marcelo Moura (Virus), Walas (Massacre), Leo García, Emiliano Brancciari (NTVG) y Alejandro Lerner, entre otros, estuvieron disfrutando del show.

Un evento que, gracias a las nuevas tecnologías -sin entrar en el debate- permite revivir la música del trío y generar nuevas emociones. Charly y Zeta dejaron en claro que “Ecos” no es un homenaje, un tributo o una película: es vanguardia. El grupo, junto a su equipo de trabajo y producción, abrió las puertas a un nuevo concepto de recitales que van más allá de los hologramas y la inteligencia artificial. También, los integrantes de Soda pidieron no grabar con los celulares y vivir la experiencia como en “los viejos buenos tiempos”.

Fueron meses de arduo trabajo, de buscar en los archivos distintas grabaciones para recuperar la parte de Cerati como continuación al trabajo del pasado para Cirque de Soleil, con Séptimo Día y la gira de “Gracias Totales”. A diferencia de esta última, en esta oportunidad, volvieron a estar ellos tres, como en los primeros ensayos en la casa familiar de Charly Alberti o los primeros pasos sobre los escenarios.

Un repaso por su impresionante obra

Más allá de los discos que Soda Stereo publicó y que marcaron al rock en castellano, las presentaciones en vivo de Gustavo, Zeta y Charly se destacaron por cómo sonaban en vivo y por las puestas en escena. Un valor distintivo del trío. Todo este concepto se mantiene en “Ecos”. El sonido de la primera noche fue perfecto. La sincronización entre Bosio y Alberti con las guitarras y las voces de Cerati salió a la perfección.

Fueron importantes las imágenes en las pantallas para el concepto que buscó la banda. Los fans no se querían perder detalles de lo que pasaba delante de sus ojos. Este primer acto, que llevará Soda a lo largo de Latinoamérica y España, arrancó pocos minutos pasadas las 21. El estadio apagó las luces y las miradas se centraron en el escenario. Otra vez los tres juntos; como siempre, Gustavo, Charly y Zeta, de izquierda a derecha. Seguramente, los entrados en años, recordaron vivencias en los locales del under, las fechas de Obras, Vélez, el show gratuito en la 9 de Julio o aquellos recitales de River: el último concierto de 1997 y el regreso con “Me verás volver” de 2007.

Pero también hubo muchos rostros de felicidad con jóvenes que vieron por primera vez a Soda, que crecieron escuchando su música gracias a sus padres. Todos se juntaron en un mismo lugar para celebrar su música.

Un arranque que llevó a los presentes a la época de Nada Personal, segundo disco que cumplió el año pasado cuatro décadas. “Ecos”, fue el primero en sonar. Luego vinieron “Juegos de seducción” y “Nada personal”.

“Olé olé olé, Soda, Soda” se escuchó con fuerza. “La espera terminó”, dijo la voz de Cerati para darle lugar a “Hombre al agua”. Del mundo marino, con peces y otras criaturas en las pantallas, aparecieron los parlantes típicos del disco Sueño Stereo para “Ella usó mi cabeza como un revólver”. En “Cuando pase el temblor”, al igual que en “Zoom”, los músicos dejaron el escenario y el público disfrutó de las animaciones con anteojos 3D. A “Luna roja”, emotiva, le siguió “Toma la ruta”, con la voz de Gustavo diciendo “¿Qué tal, Zeta?”. “En el séptimo día” y “En la ciudad de la furia”, fueron dos clásicos que no podían faltar.

Las eternas “Sobredosis de TV” y “Persiana americana” se cantaron en todo el estadio. La calma llegó con la versión de “Un misil en mi placard”, del Unplugged MTV. “Esto es ‘Final caja negra’, dijo la voz de Gustavo al presentar el éxito del disco Signos. “Primavera 0” se nutrió de animaciones coloridas y psicodélicas. No podía faltar “Prófugos” con el “Siempre seremos...Soda”.

El final llegó con la aparición de Charly Alberti y Zeta Bosio, en el centro del campo, para hacer la eterna versión de “De música ligera” con imágenes de Gustavo Cerati en la pantalla gigante tomadas de distintas épocas. Los fieles seguidores se retiraron del estadio procesando toda la información, recordando momentos y celebrando las canciones de una banda que nunca se fue, que sigue sonando en los vinilos, en los cassettes, CD’s y en las plataformas digitales.

“Ecos” nos permite entender un nuevo concepto, gracias a las nuevas herramientas, sin perder nuestra sensibilidad para emocionarnos e ingresar a un mundo nuevo dentro del mundo de la música. Con casi 500.000 entradas vendidas en toda la región, una vez terminado el debut, el grupo anunció dos nuevas fechas en el Arena de Buenos Aires, para el 11 y 14 de junio. Las entradas estarán a la venta a partir del 23 de marzo.

Fuente: TN