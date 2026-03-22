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Internacionales

"Es una vergüenza": el Papa lanzó una durísima condena por la guerra en Oriente Medio

Con un discurso de alto impacto, León XIV exigió el cese de hostilidades y advirtió que no se puede callar ante el dolor de las víctimas.
Domingo, 22 de marzo de 2026 09:55

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El papa León XIV dijo de manera contundente que las guerras actuales son una “vergüenza para toda la humanidad” y un “clamor a Dios”, al realizar un nuevo y vehemente llamado en favor de la paz en Oriente Medio. 

En el V Domingo de Cuaresma, el Santo Padre utilizó la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus para denunciar el “escándalo de la violencia” que asola a diversas regiones del mundo. 

“No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas, víctimas indefensas de estos conflictos”, sentenció León XIV, marcando una postura de firmeza ante el dolor de los civiles que padecen las consecuencias de los enfrentamientos armados.

Durante su alocución, el Pontífice remarcó que la magnitud de la tragedia trasciende las fronteras, asegurando que “lo que les afecta, afecta a toda la humanidad”.

Con una profunda carga de preocupación por la situación internacional, el Sumo Pontífice insistió en la necesidad de detener la muerte y el dolor que estas contiendas provocan.__IP__

“Renuevo con vehemencia mi llamamiento a perseverar en la oración, para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz, basados en el diálogo sincero y el respeto a la dignidad de cada persona humana”, manifestó ante los fieles y peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro.

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