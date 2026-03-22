Wanda Nara eligió Shanghai para seguir su viaje y encendió rumores en redes

Tras su paso por Maldivas, Wanda Nara volvió a captar la atención al sumar un nuevo destino a su recorrido internacional. Esta vez, la empresaria desembarcó en Shanghái junto a Martín Migueles, en lo que muchos interpretaron como la continuidad de una especie de luna de miel.

Como es habitual, la conductora compartió cada detalle de su viaje en redes sociales. Desde su llegada al aeropuerto, con equipaje de lujo y marcas internacionales, hasta los paseos por calles iluminadas con faroles, mercados tradicionales y zonas icónicas de la ciudad china.

El recorrido incluyó postales bien diversas: caminatas por barrios históricos, visitas a tiendas repletas de souvenirs y referencias a la cultura pop, además de escenas cotidianas que mezclaron turismo y estética urbana.

La experiencia gastronómica también tuvo un lugar destacado. En sus publicaciones aparecieron platos típicos como dumplings, sopas y opciones dulces como tortas de té verde, junto a cafés artesanales y comidas en puestos callejeros.

Fiel a su estilo, el lujo no quedó afuera. Entre las imágenes más comentadas, se destacó una serie de compras en marcas internacionales, con bolsas y cajas de Chanel exhibidas en su habitación, además de looks que combinaron prendas deportivas con accesorios de alto perfil.

El viaje también mostró momentos más relajados: rutinas de cuidado personal, flores frescas y vistas nocturnas de la ciudad, con cenas frente al skyline iluminado de Shanghai.

Pero más allá del recorrido turístico, la elección del destino no pasó desapercibida. En medio de su separación de Mauro Icardi y la relación del futbolista con la China Suárez, muchos usuarios interpretaron el viaje como un mensaje indirecto hacia la actriz, que tiene ascendencia china pero nunca visitó el país.

Mientras tanto, en paralelo a la escapada de Wanda, Icardi regresó a la Argentina para reencontrarse con sus hijas, en un contexto que sigue sumando capítulos y mantiene la atención del mundo del espectáculo.