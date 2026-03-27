Ricky Martin relanzó “Vuelve” con Tini y Los Ángeles Azules

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Ricky Martin relanzó “Vuelve” junto a Tini y Los Ángeles Azules, con un videoclip que ya comenzó a circular con fuerza en redes sociales. El estreno se da a semanas de la llegada de Tini a Salta, donde se presentará el próximo 16 de mayo en el estadio Padre Ernesto Martearena con su gira Futttura.

El lanzamiento del video generó repercusión inmediata, no solo por la colaboración entre tres figuras de peso en la música latina, sino también por el giro que propone sobre uno de los temas más emblemáticos del pop en español.

“Vuelve”, canción escrita por Franco de Vita y popularizada por Ricky Martin en los años 90, regresa con una nueva identidad sonora.

En esta versión, el tema abandona su formato de balada para transformarse en una propuesta atravesada por la cumbia, con un ritmo más festivo y actual.

El aporte de Los Ángeles Azules

El sonido característico de Los Ángeles Azules es clave en esta reinterpretación.

Los arreglos de vientos, la percusión y la base rítmica le dan al tema una nueva vida, acercándolo a un público más amplio y diverso.

Tini y su conexión con nuevas audiencias

La participación de Tini aporta frescura y una impronta pop contemporánea.

Su presencia funciona como un puente generacional, conectando el clásico con nuevas audiencias y reforzando su vigencia.

Un videoclip con identidad propia

El video refuerza esta propuesta con una estética moderna, cargada de color, coreografías y una puesta en escena dinámica.

El clima festivo y visual acompaña el cambio musical y convierte a la canción en una experiencia más bailable.

A pesar de la transformación sonora, la letra conserva su eje emocional.

La historia de ausencia y despedida sigue intacta, aunque ahora se expresa desde un lugar más liviano y rítmico.

Expectativa en Salta por la llegada de Tini

El estreno del videoclip llega en un momento clave para Tini, que se prepara para presentarse en Salta.

El show del 16 de mayo en el estadio Padre Ernesto Martearena es uno de los eventos más esperados del calendario local.

La gira Futttura viene marcando un fuerte impacto en cada ciudad que visita.

En ese contexto, el nuevo lanzamiento suma impulso y posiciona a la artista en el centro de la escena.