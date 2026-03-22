En medio de la polémica, María Becerra le dedicó un tierno mensaje a Tini por su cumpleaños

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En medio de la tensión que rodea a la escena pop argentina, María Becerra tuvo un gesto que llamó la atención y generó repercusión: le dedicó un mensaje especial a Tini Stoessel por su cumpleaños número 29.

A través de sus redes sociales, la artista compartió una historia de Instagram con una foto del recuerdo y palabras cargadas de afecto.

“Feliz cumpleaños, amiga de mi alma. Te amo, te mereces todo lo mejor de este mundo”, escribió.

Un recuerdo que emocionó a los fans

La imagen elegida no fue casual. Se trató de una postal de cuando ambas grabaron el videoclip de “Miénteme”, uno de sus mayores éxitos en conjunto.

En la foto, se las ve abrazadas y sonrientes, en una escena que remite a los inicios de su vínculo artístico y personal.

“Subo esta foto porque me mata de ternura pensar en lo chicas que éramos y en lo que estábamos por lograr juntas”, agregó Becerra.

El gesto rápidamente se viralizó y fue interpretado como una señal de cercanía en un momento en el que el foco mediático está puesto en supuestas diferencias dentro del pop argentino.

La respuesta de Tini

Lejos de pasar desapercibido, el mensaje fue respondido por la propia Tini Stoessel, quien compartió la publicación en su perfil y le devolvió el cariño.

“No puedo con esta foto. Qué hermosos recuerdos y qué lindo tenerte en mi vida. Sabés lo mucho que te quiero”, escribió.

Además, agradeció el acompañamiento y el vínculo que mantienen: “Gracias por acompañarme, cuidarme y quererme”.