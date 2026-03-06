El fenómeno de Gladiadoras K-Pop llega al Teatro del Huerto

Un show musical de alto impacto que fusiona la energía del K-Pop con efectos especiales de vanguardia, banda en vivo y un despliegue escénico épico se vivirá esta tarde, a partir de las 18, con "Gladiadoras K-Pop: Golden Power", en el Teatro del Huierto, Pueyrredón 175. Entradas en www.entradaweb.com.ar.

La espera ha terminado. Se inició la gira internacional 2026 de esta producción diseñada para redefinir la experiencia de los conciertos en vivo. Una inmersión total en un universo vibrante. "Golden Power" trae al escenario la fuerza y el carisma de sus tres protagonistas, respaldadas por una producción técnica de nivel mundial que promete dejar a la audiencia sin aliento.

La puesta en escena cuenta con una pantalla de LED gigante de alta definición que sirve como telón de fondo dinámico, transportando a los asistentes a través de los diferentes mundos y batallas de las gladiadoras.

La adrenalina estará al máximo gracias a un despliegue de efectos especiales de última generación, incluyendo pirotecnia controlada, sistemas de iluminación robótica de alto impacto y efectos atmosféricos.

Esta gira apuesta por la autenticidad y la fuerza de la música en directo. Las pistas digitales cobran vida gracias a una potente banda de músicos en vivo (guitarra eléctrica, bajo y teclados) que aportan una textura rockera y orgánica a los hits. El despliegue se completa con un cuerpo de baile masculino de élite, que acompaña a las protagonistas.

"Gladiadoras K-Pop: Golden Power" recorre los principales escenarios durante todo el 2026, llevando música, danza y tecnología.