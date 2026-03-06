Roma Barros inaugura "Tácticas de una congregación"

A las 20, se inaugurará el proyecto V.A.C.A (Vidrieras de Arte Contemporáneo Argentino) con la exposición "Tácticas de una congregación", de la artista salteña Roma Barros, una propuesta que invita a reflexionar sobre la identidad y la memoria a partir del arte textil y pictórico.

La muestra reúne una cuidada selección de pinturas, bordados y objetos, a través de los cuales la artista propone una lectura íntima de las raíces culturales del norte argentino. Según el texto curatorial de Federico Kirschbaum, la exposición se construye como un espacio donde el trabajo manual recupera su dimensión simbólica y afectiva.

En ese sentido, Barros plantea una invitación a habitar lo que define como "el tiempo lento" del trabajo artesanal, un ritmo que contrasta con la velocidad de la vida contemporánea y que permite redescubrir la pertenencia, la memoria y el vínculo con los oficios tradicionales.

El cuerpo de obra articula lenguajes textiles, pictóricos y objetuales en una suerte de gesto de reunión, donde lo heredado y lo aprendido se resignifican a través de la práctica artística. Cada pieza funciona como un puente entre tradición y contemporaneidad, con materiales y técnicas que remiten tanto al ámbito doméstico como a la producción artística profesional.

Tácticas de una congregación se presenta así como un espacio de encuentro entre pasado y presente, donde las historias personales y colectivas se entrelazan para abrir nuevas narrativas visuales.

