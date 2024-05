El fiscal de la Corte Penal Internacional pidió órdenes de captura para Netanyahu y líderes de Hamas

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional anunció el lunes que pediría órdenes de arresto para los líderes de Israel y Hamas, incluido el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en relación con sus acciones durante los siete meses de guerra.

Karim Khan dijo que cree que Netanyahu, su ministro de defensa, Yoav Gallant, y tres líderes de Hamas -Yehya Sinwar, Mohammed Deif and Ismail Haniyeh- son responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la Franja de Gaza e Israel.

Sobre las acciones israelíes, Khan dijo en un comunicado que “los efectos del empleo del hambre como método de guerra, junto con otros ataques y castigos colectivos contra la población civil de Gaza son graves, visibles y ampliamente conocidos (...). “Incluyen la malnutrición, deshidratación, profundo sufrimiento y un creciente número de muertos entre la población palestina, incluidos bebés, otros niños y mujeres”, precisó.

De los ataques de Hamas el 7 de octubre, dijo haber visto por sí mismo “las escenas devastadoras de estos ataques y el profundo impacto de los inadmisibles crímenes contemplados en las solicitudes presentadas hoy”.

“Hablando con sobrevivientes escuché cómo el amor en el seno de una familia, los lazos más profundos entre padres e hijos, se retorcieron para infligir un dolor inconcebible a través de una crueldad calculada y una brutalidad extrema. Estos actos requieren rendición de cuentas”, amplió.

Aunque la petición de Khan aún debe ser aprobada por los jueces del tribunal, que tarda casi dos meses en valorar las pruebas y determinar si el proceso puede seguir adelante, el anuncio supone un duro golpe para el gobierno de Netanyahu y probablemente avivará las críticas internacionales a la estrategia de Israel en su campaña de siete meses contra Hamas y a las consecuencias de la guerra para la población civil de Gaza.

Reacciones

“Es un escándalo. Esto no nos detendrá ni a mí ni a nosotros”, dijo el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, citado por los medios de comunicación

Benny Gantz, exjefe del ejército y miembro del Gabinete de Guerra israelí con Netanyahu y Gallant, criticó duramente el anuncio de Khan y dijo que Israel lucha con “uno de los más estrictos” códigos morales y tiene una justicia sólida capaz de investigar sus propias acciones.

“El estado de Israel libra una de las guerras justas libradas en la historia moderna tras una reprochable masacre cometida por el terrorista Hamas el 7 de octubre”, afirmó. “La posición del fiscal de pedir órdenes de arresto es en sí misma un crimen de proporciones históricas que se recordará durante generaciones”.

Israel no es miembro del tribunal y no reconoce su jurisdicción en Israel ni en Gaza. Pero si se emiten órdenes de detención, las personas citadas podrían ser detenidas si viajan a uno de los 124 países miembros del tribunal, entre los que se encuentran la mayoría de los países europeos, pero no Estados Unidos.

En tanto, Hamas acusó al fiscal de la CPI de comparar “a la víctima con el verdugo.”

El anuncio del tribunal no es del todo una sorpresa. En marzo, Volker Türk, responsable de derechos humanos de las Naciones Unidas, declaró que las restricciones impuestas por Israel a la entrada de ayuda en Gaza y el modo en que estaba dirigiendo la guerra podrían equivaler al uso de la inanición como arma. Se trata de un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado de la Corte Penal Internacional.

Aunque la Corte es un órgano judicial independiente de las Naciones Unidas, la declaración de Türk llamó la atención dada su antigüedad. Funcionarios israelíes dijeron por primera vez a finales de abril que creían que el tribunal estaba preparando la emisión de órdenes de detención contra altos cargos del gobierno por cargos relacionados con la guerra.

El 26 de abril, Netanyahu declaró en las redes sociales que su país “nunca aceptará ningún intento de la CPI de socavar su derecho inherente a la autodefensa”. Cualquier intervención de la CPI “sentaría un peligroso precedente que amenaza a los soldados y funcionarios de todas las democracias que luchan contra el terrorismo salvaje y la agresión gratuita”, dijo Netanyahu.

La Nación