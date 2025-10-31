El Senado estadounidense votó a favor de eliminar los aranceles globales de Trump

El Senado de Estados Unidos votó el jueves 51-47 para eliminar la declaración de emergencia nacional invocada por el presidente Donald Trump a principios de abril que sustentaba la imposición de aranceles globales.

Se trata de una votación simbólica, ya que la Cámara de Representantes aprobó una norma que impide la aprobación de legislación para bloquear los aranceles de Trump hasta marzo de 2026, informó The Washington Post el jueves.

Si bien la mayoría de los republicanos votaron en contra de la medida, cuatro republicanos se unieron a los demócratas para votar a favor de la eliminación de la emergencia nacional.

A principios de esta semana, el Senado, con apoyo bipartidista, aprobó otras dos resoluciones destinadas a eliminar, respectivamente, los aranceles a productos procedentes de Canadá y Brasil.

Esto indica que un mayor número de legisladores estadounidenses discrepa con el uso agresivo de aranceles por parte del Gobierno de Trump para reconfigurar las relaciones comerciales de Estados Unidos, señaló The Washington Post.

El Tribunal Supremo de EE. UU. celebrará una audiencia sobre los aranceles de Trump el 5 de noviembre. Dos tribunales inferiores dictaminaron que los aranceles eran ilegales, y Trump apeló el caso ante el Tribunal Supremo.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., el país ya ha recaudado aproximadamente 88.000 millones de dólares en ingresos fiscales por concepto de aranceles hasta agosto.