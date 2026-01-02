Salta recibió el primer vuelo directo desde Florianópolis

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes fue escenario este viernes de un hecho destacado para la conectividad aérea de la provincia con la llegada del vuelo inaugural Florianópolis - Salta. El arribo fue celebrado con un acto oficial que contó con la presencia de autoridades provinciales y representantes del sector privado, marcando el inicio formal de esta nueva conexión internacional.

La recepción incluyó diversas actividades protocolares y culturales, entre ellas el tradicional bautismo del avión, la entrega de obsequios a los pasajeros y la participación de parejas de baile folklórico, en una bienvenida que buscó poner en valor la identidad, la cultura y la hospitalidad salteña ante los visitantes que arribaron desde Brasil.

Foto: Javier Rueda

A partir de ahora, Aerolíneas Argentinas comenzará a operar los vuelos directos entre Salta y Florianópolis con dos frecuencias semanales.

Los días lunes, el vuelo partirá desde Salta a las 10:40 y llegará a Florianópolis a las 13:15, mientras que el regreso será a las 16:20, con arribo a la capital salteña a las 19:15.

Foto: Javier Rueda

En tanto, los viernes la salida desde Salta está prevista para las 10:00, con llegada a las 12:35, y el vuelo de regreso despegará a las 15:50 para arribar a Salta a las 18:45.

Foto: Javier Rueda

El servicio será operado con aeronaves con capacidad para 170 pasajeros y tendrá una duración aproximada de 2 horas y 35 minutos, ofreciendo una alternativa directa y competitiva para quienes viajen entre el norte argentino y el sur de Brasil.

Foto: Javier Rueda

Con la incorporación de esta ruta, Salta alcanza un total de cuatro vuelos internacionales directos, sumándose Florianópolis a las conexiones ya existentes con Lima, Asunción y Panamá.

De esta manera, la provincia refuerza su rol estratégico como nodo aéreo del norte del país y potencia el turismo receptivo, especialmente desde el mercado brasileño, uno de los más importantes para el destino Salta.