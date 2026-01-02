Ciudad de Navidad, una tradición salteña que cumple 60 años de fe, cultura y comunidad

En el corazón de la ciudad de Salta nació, hace seis décadas, una obra que con el tiempo se transformó en un símbolo de fe y encuentro comunitario. Se trata de Ciudad de Navidad, una propuesta basada en pasajes de la biblia que recrea el nacimiento de Jesús y que, desde 1965, convoca a generaciones de vecinos del barrio las rosas y de distintos puntos de la provincia.

La iniciativa surgió en los orígenes de lo que entonces era una villa y hoy es un barrio consolidado. Desde sus comienzos, Ciudad de Navidad fue creciendo de manera sostenida, sumando actores, bailarines y colaboradores que encontraron en esta representación un espacio de expresión artística, cultural y religiosa.

Uno de los momentos más significativos de su historia se registró en 1974, cuando el delegado papal, cardenal Oddi, visitó la puesta en escena. conmovido por la representación, el prelado hizo llegar sus impresiones al santo padre Pablo VI y, al año siguiente, la obra recibió la bendición papal. además, la hermandad del santo pesebre distinguió al pesebre viviente de Villa Las Rosas con la mayólica, un reconocimiento otorgado a una de las mejores representaciones del nacimiento del hijo de Dios.

Se consolidó como un espectáculo integral

Con el paso de los años, Ciudad de Navidad se consolidó como un espectáculo integral, desarrollado en un gran escenario natural, con paisajes reales que acompañan el mensaje de amor y paz que transmite la obra. La participación vecinal fue clave para su permanencia, logrando que distintas generaciones se involucren y mantengan viva la tradición.

En este 2026, la propuesta celebra sus 60 años de historia. muchos de quienes fueron parte del elenco en su niñez o adolescencia hoy regresan como adultos, reviviendo la emoción de aquellas primeras experiencias. en esta edición, participan ocho parejas de “coyas” que interpretan el carnavalito en adoración al niño recién nacido, una de las postales más emotivas del espectáculo.

Como cierre de esta edición aniversario, el próximo 5 de enero a las 21 se llevará a cabo un acto de agradecimiento al Centro Vecinal y al grupo de personas mayores que forman parte de Ciudad de Navidad, en reconocimiento a su compromiso y al rol fundamental que cumplen en la continuidad de esta tradicional manifestación cultural y religiosa salteña.

