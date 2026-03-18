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Policiales

Vecinos de Juan Pablo II preocupados por la inseguridad y el consumo de drogas en un sector del barrio

Un vecino se comunicó a través de El Tribuno WhatsApp para expresar su preocupación por un sector del barrio que funciona como una especia de "caedero" para el consumo. 
Miércoles, 18 de marzo de 2026 07:39

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Vecinos de barrio Juan Pablo II expresaron su preocupación por el creciente consumo de drogas en la zona. A través de El Tribuno WhatsApp, Javier relató que el sector más conflictivo es el área donde se encuentra un tanque de agua abandonado.

Según indicó, todas las noches se reúnen personas a consumir y, durante el último fin de semana, incluso se escucharon disparos. “Los dealers llegan en motos para vender. La mayoría son adolescentes y adultos que se juntan a consumir. Tomaron el lugar como un punto de reunión nocturno”, expresó en nombre de los vecinos.

Además, señaló que suelen llamar a la Policía, pero que no obtienen respuesta. “Nos dicen que no tienen móviles, entonces esto parece una zona liberada para el consumo. Estamos muy cansados. La mayoría somos familias trabajadoras que madrugamos y desde hace un tiempo vivimos en una inseguridad total. Los tiros y gritos se volvieron algo común durante los fines de semana”, manifestó.

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