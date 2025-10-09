Fuerte denuncia de Arce, a días del balotaje en Bolivia

A diez días del balotaje que definirá al sucesor del presidente Luis Arce, el clima político en Bolivia se tensa cada vez más. El mandatario denunció un intento de "golpe a la democracia" gestado desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de tres iniciativas que, según advirtió, buscan suspender la segunda vuelta presidencial prevista para el 19 de octubre.

"Queremos alertar al pueblo boliviano y denunciar ante la comunidad internacional que está en curso un golpe a la democracia desde la Asamblea Legislativa", afirmó Arce, quien ratificó su decisión de entregar el Gobierno el próximo 8 de noviembre a quien resulte electo. El presidente apuntó especialmente contra un proyecto de ley impulsado por el senador oficialista Pedro Vargas, del Movimiento al Socialismo (MAS), que propone prorrogar el mandato de las autoridades del periodo 2020-2025 y suspender a los actuales vocales electorales.

La iniciativa había sido retirada tras el rechazo generalizado del Gobierno, la oposición y parte del propio MAS, pero fue nuevamente presentada en el Senado. Arce advirtió que se intenta aprobarla con "dispensación de tratamiento", lo que aceleraría su trámite sin debate. También denunció la creación de una comisión legislativa para investigar un presunto fraude en la primera vuelta de agosto, que a su juicio busca justificar la suspensión de la segunda ronda. Además, alertó sobre un plan para reemplazar a la actual directiva de la Cámara de Diputados, con el mismo propósito de viabilizar una prórroga institucional.

El expresidente Carlos Mesa expresó su "categórico rechazo" a lo que calificó como un intento del MAS de perpetuarse en el poder, mientras que Evo Morales aseguró que su sector no respaldará ninguna medida que suspenda los comicios. El 19 de octubre, Bolivia celebrará por primera vez una segunda vuelta entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga.