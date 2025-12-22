Gaza: Estados Unidos dice que hay aval para el Gobierno de transición

El enviado presidencial estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, afirmó ayer que representantes de Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía expresaron su apoyo al establecimiento y puesta en marcha a corto plazo del denominado Comité de Paz, como administración de transición en Gaza.

Witkoff indicó que, durante conversaciones mantenidas el viernes en Miami, los representantes revisaron la implementación de la primera fase del acuerdo de cese del fuego entre Israel y Hamas, vigente desde octubre.

Según el funcionario, la primera etapa registró avances, entre ellos la ampliación de la asistencia humanitaria; devolución de cadáveres de rehenes; retiros parciales de fuerzas en terreno; y una reducción relativa de hostilidades.

En relación con la segunda etapa, Witkoff señaló que los cuatro países subrayaron la necesidad de habilitar un organismo de gobierno bajo una autoridad unificada palestina para Gaza, encargado de proteger a los civiles y mantener el orden público durante la transición.

Las delegaciones instaron a todas las partes a cumplir obligaciones, ejercer moderación y cooperar con los mecanismos de supervisión previstos en el acuerdo.

Pese al cese del fuego, Israel continuó lanzando ataques en la Franja de Gaza en las últimas semanas, que ya provocaron más de 400 muertes y más de 1.000 heridos, según datos proporcionados por las autoridades sanitarias del enclave palestino.

Segunda fase

En este contexto, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, aseguró ayer que espera anunciar "el próximo mes" de enero el inicio de la segunda fase del acuerdo sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras las negociaciones el fin de semana entre países mediadores en el conflicto.

Abdelaty explicó que la situación "avanza positivamente" y espera que en enero se anuncie el inicio de esta fase, con el despliegue del comité palestino en la Franja y la movilización de fuerzas en el marco de la fuerza internacional de estabilización, indicó en declaraciones a la prensa. Y señaló que "los contactos continúan" para avanzar en la implementación de la segunda fase del plan.

El ministró insistió en que Egipto "está plenamente comprometido, en cooperación con países hermanos y amigos, con el inicio inmediato de la segunda fase del plan", considerando que es importante porque incluye "requisitos cruciales, principalmente la retirada israelí de la Franja de Gaza".

Mencionó también como claves el desarme de milicias, el despliegue de una fuerza internacional, la formación de un consejo de paz y el despliegue del comité administrativo tecnocrático palestino, que gestionará los asuntos de la Franja.

Abdelaty hizo hincapié en la fuerza internacional y afirmó que se desplegará para verificar el alto el fuego y el grado de compromiso de ambas partes, así como para rechazar cualquier violación o incumplimiento, "como las que se están produciendo".