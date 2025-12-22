El año cerrará con casi 50 adopciones, pero 36 niños siguen en espera

En Salta, 46 niños, niñas y adolescentes terminarán el año con sus nuevas familias producto de haber iniciado el trámite de guarda con fines de adopción. El trámite no es difícil. Comienza cuando las personas y familias se inscriben en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta.

"El número de guardas de este año está muy por encima de lo que veníamos teniendo", explicó a El Tribuno Matías Palomo, coordinador del Equipo Interdisciplinario de la Secretaría Tutelar del Poder Judicial. Precisó que aún restan audiencias programadas, por lo que el año podría cerrar con entre 48 y 49 guardas, superando ampliamente las 34 o 37 concretadas en 2024.

Pero el balance positivo convive con una realidad compleja: el año finaliza con 36 niños, niñas y adolescentes que aún esperan una familia y cuyas convocatorias públicas están activas y se pueden consultar desde www.justiciasalta.gov.ar/es/permalink/757

"Son chicos para los que legalmente ya se cumplieron todos los pasos y no pueden volver con sus familias, pero integran grupos de mayor complejidad", explicó Palomo. Precisó que las edades van desde los 3 hasta los 17 años. Además de los niños con convocatorias públicas hay otros 15 que están en distintos estados de trámite previos a la declaración de adoptabilidad.

Entre quienes finalizarán el año con una familia están los tres hermanitos oranenses que ya están viviendo con sus nuevos padres en San Luis. Un niño de Joaquín V. González se mudó a Capital, mientras otros dos niños y un grupito de tres hermanos de Salta quedaron en la misma ciudad. Por otra parte, dos hermanitas salteñas están viviendo con su nueva familia en San Juan.

Sobresale, además, el caso de una familia salteña que adoptó seis niños en tres procesos distintos. Primero una nena de Tartagal que hoy tiene quince años. Unos años después decidieron adoptar a dos hermanitos de Orán, que hoy tienen 12 y 14 años. Y este año, movilizados por una convocatoria, postularon para adoptar a los tres hermanitos de 5, 7 y 12 años que en estas fiestas van a compartir la mesa familiar. "Es una linda forma de cerrar el año", resumió Palomo, al recordar que la audiencia final del juicio de adopción está prevista para la próxima semana.

Los que esperan

Entre los 36 niños, niñas y adolescentes en estado de adoptabilidad, hay cuatro grupos de hermanos que tienen la necesidad de ser adoptados juntos para no perder ese vínculo fraterno que tanto los unió en los momentos más difíciles de sus vidas. Además, 23 de los menores tienen Certificado Único de Discapacidad (CUD) o diagnósticos de salud que requieren tratamientos especiales, entre ellos diagnósticos de retraso mental leve, moderado o grave y trastorno del espectro autista (TEA).

Bebés

Matías Palomo aclaró que no se realiza una discriminación estricta por franjas etarias, aunque señaló que este año se registraron "varios casos de adopciones voluntarias". Se trata de situaciones en las que la mujer gestante decide dar a su hijo o hija en adopción, en un proceso previsto por el Código Civil y Comercial y con intervención judicial.

Según explicó, tras el nacimiento el Estado asume el cuidado del recién nacido y, cumplidos los 45 días que establece la ley, la persona gestante debe ratificar su decisión ante el juez o jueza interviniente, luego de haber recibido acompañamiento legal y psicológico. "La ley prevé este plazo porque se trata de una decisión irreversible", indicó y agregó que "este tipo de adopciones se viene registrando en los últimos años".