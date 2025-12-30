Ucrania atacó una residencia oficial de Putin

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró ayer que Kiev lanzó un ataque nocturno con drones contra la residencia presidencial en la región noroccidental rusa de Nóvgorod, lo que fue rechazado por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien calificó la acusación de "otra mentira de la Federación Rusa".

"En la noche del 28 al 29 de diciembre, el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 drones de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de la Federación Rusa", declaró Lavrov.

Añadió que todos los drones que se acercaban fueron derribados por los sistemas de defensa aérea de las Fuerzas Armadas rusas, y no se recibieron informes de víctimas ni daños causados por los restos.

Lavrov enfatizó que el ataque se llevó a cabo en medio de intensas negociaciones entre Rusia y EEUU para resolver la situación en Ucrania. Advirtió que estas acciones imprudentes no quedarían sin respuesta, y confirmó que las Fuerzas Armadas rusas ya habían identificado los objetivos de los ataques de represalia y fijado el plazo para su ejecución.

Zelensky negó la acusación y dijo que tales afirmaciones buscan justificar las agresiones rusas contra Ucrania, incluyendo los ataques a la capital, así como la propia negativa de Rusia a tomar las medidas necesarias para poner fin a la crisis.

"Simplemente están preparando el terreno para llevar a cabo ataques", declaró. "Esta supuesta historia del 'ataque residencial' es una invención total", afirmó Zelensky.

Revisión

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió ayer a su homólogo estadounidense, Donald Trump, de su intención de revisar su postura y algunos acuerdos alcanzados en la etapa anterior de negociaciones sobre Ucrania tras un ataque de Kiev a una de sus residencias, informó el Kremlin.

Según dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de la Presidencia rusa, durante la conversación telefónica que mantuvieron ayer ambos líderes, Trump estaba "indignado" por lo ocurrido y dijo que "no se podía ni imaginar una acción tan descabellada" por parte de Kiev.